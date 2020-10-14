Депутат Государственной Думы Ирина Гусева сообщила о принятии важного законопроекта, регулирующего сферу оплаты коммунальных услуг

Фото: личный архив Ирины Гусевой.

В случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несёт ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ему придётся компенсировать ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги, расходы, фактически понесённые ею вследствие изменения размера платы. Происходить это будет только в том случае, если сама организация надлежащим образом исполняла обязанности по поставке соответствующих ресурсов до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях 13 октября.

«Закон очень важный справедливый, социально ориентированный, довольно часто бывает так, когда собственники жилья оплачивают те услуги, которые фактически не были оказаны или были оказаны не в полной мере. Теперь в данной сфере будет наведён порядок» - сказала парламентарий. Также Ирина Гусева сообщила, что данная тема не однократно поднималась на встречах с гражданами.