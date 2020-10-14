Полис ОМС для студентов

Фото: компания «СОГАЗ-Мед».

Поздравляем всех студентов с началом учебного года! В этот период у учащихся возникает много новых вопросов, в том числе связанных с самостоятельным получением медицинских услуг, поэтому компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить наиболее часто встречающиеся ситуации в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), с которыми сталкиваются студенты.

- Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?

- При смене региона места жительства в связи с учёбой необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и прикреплении к поликлинике, работающий в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учитесь и проживаете. Если этого не сделать, то медицинская помощь также будет предоставляться, но уже по ограниченному перечню медицинских услуг, установленных Базовой программой ОМС. Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность на территории 56 субъектов РФ и приглашает всех студентов в свои офисы для оформления полиса ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы».

- Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?

- При посещении офиса СОГАЗ-Мед для оформления полиса ОМС необходимо взять следующие документы: паспорт, СНИЛС, ранее выданный полис ОМС (при наличии). Полис ОМС может быть оформлен на бумажном бланке А5, а также на некоторых территориях доступно оформление электронного полиса в виде пластиковой карты (требуется уточнить при оформлении в офисе компании).

- Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?

- При изменении фамилии, имени отчества и иных персональных данных полис ОМС необходимо переоформить, обратившись в страховую компанию. Также необходимо уведомить страховую компанию об изменении паспортных данных, места жительства и не забывать про актуализацию контактных данных: телефон, e-mail.

- Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?

- По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ - территории фактического проживания, можно бесплатно:

- получать лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;

- посещать врачей поликлиники по месту прикрепления;

- вызывать врача на дом по месту прикрепления;

- открывать и закрывать больничный лист;

- получать высокотехнологичную медпомощь;

- получать консультации узких специалистов и проходить обследования, предусмотренные в рамках системы ОМС;

- проходить (с 18 лет) один раз в год профилактический медицинский осмотр, а один раз в три года – диспансеризацию, чтобы убедиться, что все показатели здоровья в норме или выявить предрасположенность к заболеваниям;

- получать помощь по ведению беременности и родам.

Все эти и многие другие услуги доступны в рамках системы ОМС. С более подробным перечнем медицинских услуг по ОМС можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, выбрав регион страхования.

- Можно ли лечить зубы по полису ОМС?

- Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по страховому полису оказываются как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС. Если вам предлагают оплатить лечение, незамедлительно обратитесь в контакт-центр своей страховой компании и уточните, обоснованно ли требование врача.

- Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?

- Страховые представители СОГАЗ-Мед готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Требуют оплату или нарушают сроки оказания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС? По этим и другим вопросам, возникающим у вас при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, вы можете бесплатно проконсультироваться у страховых представителей СОГАЗ-Мед на сайте

sogaz-med.ru либо по телефону 8-800-100-07-02.

Фото: компания «СОГАЗ-Мед».

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень».

СОГАЗ-Мед информирует:

С 07.09.2020 г. в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.09.2020 № 2271 «О возобновлении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории Волгоградской области возобновляется проведение профилактических мероприятий.

Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи. Записаться можно либо через сайт Госуслуг, либо по телефону.

Медицинские и профилактические осмотры будут осуществляться только по приглашениям. Оповещения будут приходить жителям области от страховой компании, которая выдавала полис ОМС.

Для граждан старше 65-ти и лиц из групп риска, которые страдают бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями и для которых еще действуют режим самоизоляции, медосмотры возобновят только после снятия всех ограничений.

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