Военный госпиталь переполнен: в новой инфекционке Минобороны лечат и военных, и гражданских

Госпиталь работает на полную загрузку. Фото: областная администрация.

Сначала многие не верили, что за полтора месяца в Волгограде построят военный госпиталь. Но 1 мая его открыли. И со дня открытия про него ничего не было слышно. Больные не попадают в официальные сводки, пациенты не выкладывают оттуда фоторепортажи. И есть ощущение, будто бы он не работает вовсе. Понятно, что военные вообще мало афишируют свою работу и из всего делают «военную тайну».

«Комсомолка» узнала о реальной обстановке дел в многофункциональном медцентре на базе ФГБУ «413 Военный госпиталь» Минобороны РФ.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА

Напомним, военный госпитали возвели за 40 дней, на это потратили более 8 миллиардов рублей. Наивно полагать, что современное помещение с самым лучшим оборудованием несколько месяцев простаивает без дела. Более того, сейчас, в самый трудный сезон, когда свирепствует коронавирус и похожие вирусы, госпиталь работает по полной.

- Многопрофильный центр рассчитан на сто койкомест. Сейчас он загружен на 100%. В госпитале лечат как гражданских, так и военнослужащих, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Отметим, что внутри учреждения приемное отделение и два боксированных по 45 мест. Плюс реанимация на 10 пациентов. Итого новый госпиталь может одновременно принять 100 заболевших.

«ЛЕЧИЛСЯ ТАМ МЕСЯЦ»

Один из военных, который служит в волгоградской части, попал в госпиталь летом. Иван Ушаков* почувствовал недомогание и сразу обратился к врачам. У него поднялась высокая температура и пропало обоняние – главные признаки коронавируса. После первичного обследования – теста и КТ - Ивана положили в двухместный бокс для больных.

- Я пролежал в общей сложности месяц. Заболевание протекало в легкой форме, поэтому меня первую неделю лечили стандартно, как при коронавирусе, потом давали противовирусные препараты, - рассказал «КП-Волгоград» Иван.

Военные врачи, как и положено, ходили к пациентам в «скафандрах», даже уборщицы использовали все необходимые средства индивидуальной защиты. Выходить из боксов было нельзя – как в обычной инфекционной больнице. Все необходимое внутри – санузел и душевая.

- После третьего отрицательного теста меня выписали. Предупредили, что заражение может произойти повторно. Но, хочу отметить, в госпитале все оборудовано на высшем уровне, врачи – профессионалы своего дела, - резюмировал собеседник.

Но в многопрофильном центре не только лечат, там принимают больных с признаками ОРВИ и проводят обследования, назначают амбулаторное лечение.

- Я уже посещала инфекциониста два раза по направлению из военной поликлиники. Хочу сказать, оборудование там шикарное. Мне делали флюорографию, но ковид, слава богу, не подтвердился, - рассказала военнослужащая Ирина Орлова*.

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