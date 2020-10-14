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Десятки мертвых сомов выбросило на пляж в Волгограде

Природоохранная прокуратура проводит проверку
Авторы (2):
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Берег был усыпан молодыми мертвыми сомами. Скрин видео Александра Васильева

Берег был усыпан молодыми мертвыми сомами. Скрин видео Александра Васильева

Десятки мертвых молодых сомов выбросило на берег в Волгограде в минувшее воскресенье чуть выше Волжской ГЭС, в районе дачного массива Винновка. Обнаружил их, отправившись на дачу волгоградец Александр Васильев. Он и заснял усеянный мертвой рыбой берег на видео. Как и с гибелью морских обитателей на юге Камчатки, на побережье Тихого океана и Охотского моря, картина страшная. Следом на пляж отправились сотрудники природоохранной прокуратуры и Росрыболовства. Сейчас они проводят проверку по факту гибели сомов.

- Ехали на дачу, спустились на залив посмотреть, а там сомики. Все молодые, больших не было, где-то метров на пятьдесят по берегу, - рассказал «КП-Волгоград» Александр. – На 60-ти я их считать перестал.

Пока осмотревшие берег с выброшенными сомами специалисты слоняются к тому, что в ситуации на пляже Винновского дачного массива речь идет не о массовой гибели рыбы.

- Мы узнали об этом вчера, как и все, из интернета. Сегодня представители Росрыболовства выезжали на место, видели выброшенных сомов. Предположительно, это аквакультурные особи, выращенные кем-то, то есть Волга не естественная среда их обитания. Погибшую рыбу передали ихтиологу, который даст оценку, прокомментировал «КП-Волгоград» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Максим Гречаник.

По мнению волгоградских специалистов загрязнения акватории, скорее всего, не было. Ведь тогда бы погибли не только сомы.

- Скорее всего, это неудачная попытка выпустить в реку этих особей, - отметил Максим Гречаник.

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