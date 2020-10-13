Более 115 тысяч тонн овощей собрано на полях и теплицах Липецкой области

Фото: пресс-служба администрации Липецкой области.

Овощи защищённого грунта производят в четырёх тепличных комплексах. По данным регионального управления сельского хозяйства, собрано 104,7 тысячи тонн. Это на 33% больше, чем годом ранее, когда на аналогичную дату было получено 78,6 тысячи тонн.

«Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Большая часть собранной продукции приходится на огурцы – 59,9 тысячи тонн, томатов выращено 44,5 тысячи тонн. Также произведено около 300 тонн баклажанов. Сегодня Липецкая область остаётся лидером в России по сбору овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания.

«В настоящее время тепличное овощеводство является одним из основных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области, – подчёркивает первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев. – Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными мерами поддержки, позволила инвесторам увеличить площадь современных теплиц четвёртого и пятого поколений в 20 раз. Валовой сбор тепличных овощей вырос в 19 раз».

Также в Липецкой области продолжается уборка овощей открытого грунта. Её ведут девять районов. На 13 октября получено 11 тысяч тонн продукции: лук, морковь, кабачки, томаты, огурцы и чеснок. Убрано уже 60 % площадей. Всего в этом году под овощи открытого грунта в регионе отведено 509 гектаров.