Студенческий проект воплотят в жизнь при строительстве нового общественного пространства в Котельниково

Фото: ЕвроХим.

Творческие и научные достижения студентов и преподавателей были отмечены во время торжественной церемонии Всемирного Дня архитектора. В свой профессиональный праздник будущие градостроители получили награды за победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году в престижном состязании были признаны лучшими четыре проекта волгоградцев из пяти представленных.

Студентов и преподавателей института за прекрасные результаты работы поблагодарила председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова. Руководитель отметила большую важность и полезность проектов, созданных учащимися вуза: «Теперь у малых городов с ограниченным бюджетом есть возможность создать действительно интересное общественное пространство».

В рамках мероприятия наградами «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены победители закрытого архитектурного конкурса среди студентов вуза по разработке эскизного проекта парка в жилом районе «Дубовая роща» города Котельниково Волгоградской области. Победителем стала студентка Майя Цаава.

«Это был интересный опыт, потом что наши предыдущие проекты были абстрактными. Эта работа максимально приближена к реальному проектированию. Основная концепция этого парка состоит в слиянии трех важных периодов истории Котельниково – казачество, Великая Отечественная война и современный этап освоения Гремячинского месторождения калийных солей», - объяснила автор суть своего проекта.

Дипломы победителей и призы авторам лучших проектов вручил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров:

- В городе Котельниково мы поддерживаем реализацию проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Этот проект должен рассказать всему миру, какие замечательные люди здесь рождались, какими духовными ценностями богата наша земля.

Нам очень близко и дорого все, что касается истории, культуры, ценностей и обычаев нашего края. Поэтому искренняя заинтересованность молодых ученых, высокий уровень подготовки проектов парка очень порадовали, хоть и принесли сложности в части выбора победителей этого конкурса.