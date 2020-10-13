Все участники конкурса «Мистер и Мисс студенчество – Волгоград 2020»

Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

Специально для конкурса ребята погрузились в эпоху 90-х и устроили фотосессию на улицах Волгограда. Все возвращается, а мода вообще очень циклична, и в 2020-м снова модно носить то, во что одевались подростки в те годы. Фотографировала ребят Полина Раневская, а образы все выбирали сами. Еще один атрибут 90-х – это анкеты. Тогда их заполняли и девчонки, и парни. Организаторы конкурса попросили ребят ответить на вопросы анкеты.

Вопросы анкеты одинаковые и для парней, и для девушек. Организаторы конкурса спросили:

1. Имя. Фамилия

2. Возраст

3. Учебное заведение/специальность

4. Что самое главное в жизни?

5. Твоя заветная мечта?

6. Что такое творчество?

7. С кем из литературных персонажей ты себя ассоциируешь?

8. Любимая цитата…

9. В 90-е я был бы….

10. Через 10 лет я хочу стать…

11. Почему я хочу выиграть в конкурсе?

Итак, читайте ответы всех участников конкурса "Мистер и Мисс студенчество: Волгоград-2020".

1. Василий Еремеев

Василий Еремеев. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 21 год

3. ВГСПУ, преподаватель Информатики и физики

4. Получать от жизни удовольствие

5. Ни о чем не жалеть в старости

6. Все что в твоей голове

7. Шляпник («Приключения Алисы в стране чудес»)

8. «Жизнь даётся всего один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое прошлое». (с) Н. Островский.

9. В 90-е я был бы…. Человеком

10. Через 10 лет я хочу стать…Успешным в любимой сфере

11. Я не могу подвести друзей, всех тех, кто помогал мне на предыдущих этапах, кто помогает мне сейчас. И, конечно же, просто потому что, я могу это сделать.

1. Андрей Англезин

Андрей Англезин. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 21 год

3. ВГАФК

4. Быть самим собой

5. Свозить маму в Париж.

6. Творчество - это возможность рассказать о своём внутреннем мире через музыку, танец и пластику движений.

7. Печорин («Герой нашего времени»).

8. "Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответа".

9. Мне, кажется революционером, ибо я люблю отстаивать свои права и права невинных людей.

10. Одним из самых востребованных тренеров России.

11. Показать другим людям, что невозможное – возможно, и не стоит бояться заявить о себе.

1. Андрей Пак

Андрей Пак. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 21 год

3. РЭУ им. Г.В. Плеханова (Волгоградский филиал) / Менеджмент

4. Считаю, что самое главное в жизни - не потерять веру.

5. Я мечтаю о музыкальной группе, которая будет играть в жанре Альтернатива, тексты которой будут затрагивать душу человека.

6. Творчество - это материализация своего видения. Самыми разными способами, которые уже выбирает сам человек.

7. Евгений Базаров.

8. «-Хорошо?

-Хорошо».

(«Виноваты звёзды», Джон Грин)

9. Лидером рок-группы

10. Через 10 лет я хочу стать примером для следующего поколения

11. Победа в конкурсе даст мне огромную мотивацию двигаться в том направлении, которое я выбрал.

1. Михаил Карташов

Михаил Карташов. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 21 год

3. ВолГАУ, Землеустройство и кадастры, профиль - Городской Кадастр

4. В жизни главное найти себя, свое и своих!

5. По-настоящему жить, а не существовать

6. Мое творчество - это движение, движение - это жизнь, а жизнь моя - это танцы!

7. Наверное, Чеширский Кот из книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Этот герой поражает своей харизмой, оставляя после себя лишь положительные эмоции.

8. «Сегодня люди намного дешевле, чем их одежда».

9. Самым модным стилягой

10. Успешным человеком в России, хорошим примером для своих детей и любящим мужем для самой лучшей жены на свете!

11. Победа в этом конкурсе - откроет новую главу в моей жизни! Также она даст мне стимул развиваться дальше в любимом деле, идти вперёд и побеждать!

1. Константин Буянов

Константин Буянов. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 19 лет.

3. Волгоградский государственный университет, филология.

4. Что самое главное в жизни? «Что» не может быть главным в жизни. Только «кто». И это, конечно же, семья!

5. Твоя заветная мечта? Жить с осознанием того, что я на своем месте.

6. Возможность преобразовывать эмоциональное и душевное состояние в материальное.

7. Конечно же, с Маленьким принцем.

8. Любимая цитата: «Мы – это то, что нас окружает».

9. В 90-е я был бы скупщиком ваучеров.

10. Через 10 лет я хочу стать независимым человеком и востребованным специалистом.

11. Почему я хочу выиграть в конкурсе? Я не хочу выиграть в конкурсе. Важен сам факт участия, потому что это эмоции, волнения, способность раскрыть и показать себя. Это те воспоминания, которые всегда будут согревать. Не ради ли них стоит жить?

1. Артем Миненко

Артем Миненко. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 18 лет

3. ВЭТК, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

4. Главное в жизни - это сознание.

5. Моя заветная мечта - это жить на Земле в достатке, обладать ясностью мыслей, любить свою работу, будущую жену, и оставить за собой здоровое наследие.

6. Творчество - это деятельность человека, которое делает человека разносторонним, счастливым и развивает его внутреннее я.

7. Атлас, или же Атлант. Вместо небесного свода я держу на плечах свой жизненный опыт, свой свод.

8. Цитата Мастера Угвея: «Выбрав дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там её и встречаем.»

9. В 90-ые я был бы музыкальным продюсером и продвигал артистов или же продвигал себя.

10. Через 10 лет я буду медийной личностью, музыкальным артистом, продюсером, который довёл до мировой огласки многих личностей. Так же я буду вести свой жизненный блог.

11. «Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы.» (с) Усэйн Болт. Я от конкурса хочу получить удовольствие и опыт, новые знакомства, чувство командной работы и соперничества, обмен творчеством. Если я выиграю этот конкурс и поеду выступать на Россию, то мое имя услышат, и мне будет легче донести свои мысли этому миру.

1. Артем Топчиян

Артем Топчиян. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 22 года

3. Студент ВолгГМУ, лечебное дело

4. Что самое главное в жизни? Как ни странно, но сама жизнь, ведь она стоит того, чтобы прожить ее.

5. Я вижу, как в прекрасном далеком будущем люди, объединенные под одним знаменем, покоряют космос!

6. Вряд ли можно описать творчество одним высказыванием…

Творчество – процесс облачения человеческих чувств, эмоций, переживаний в осязаемую форму.

Творчество – создание материальных ценностей культуры.

Творчество – высокая потребность, присущая человеку.

Творчество – абстрактный путь решения проблем.

Творчество – хороший способ сублимировать излишек внутренней энергии.

В конце концов, творчество – это когда ты шутки ради идешь фотографироваться, а в итоге получаешь неплохие фотографии.

7. Я ассоциирую себя с персонажем Майло Тедчем, который в итоге нашел свою Атлантиду.

8. «Все проходит, и это пройдет»

9. В 90-е я, скорее всего, был бы оппозиционером левого толка, или панком, ввиду чего скоропостижно нарвался бы на проблемы. Возможно, умер. Или разочаровался раньше времени, остепенился, и, с ужасом пережив ряд дефолтов и кризисов, прибился в тихое место, и лечил людей.

10. Через 10 лет… я хочу быть живым, с руками-ногами, чтобы наконец-то застать начало эры киберпротезов и полётов на Марс. Ну и врачевать, конечно же.

11. Честно говоря, я не знаю. Просто искал новый опыт, ощущения, знакомства. В шутку, в конце концов! Будет иронично, если мне удастся провернуть такое. Тем более, страх перед камерой я уже пересилил.

1. Анастасия Кабанова

Анастасия Кабанова. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2.16 лет

3.ВГИИК

4. Главное в жизни для меня - это совершенствование мира. Я всегда должна развиваться и быть лучшей версией себя.

5.Мечты я превращаю в цели, которые непременно выполняю. Я мечтаю перевернуть жизнь людей в лучшую сторону. Чтобы мои песни вдохновляли, чтобы мое творчество помогало людям совершенствоваться! Мечтаю остановить безграмотность, расизм, гендерное разделение и прочие несправедливости в мире.

6.Творчество! Это одно из самых главных вещей в жизни. Оно помогает людям развиваться, исцеляет душу и выпускает её в небо, как птицу. В творчестве человек раскрывает себя как личность, находит друзей и единомышленников.

7. Алиса из «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и Поллианна из одноимённой книги Элионор Портер.

8. «Люди часто сами бывают причиною своего счастья и несчастья». Екатерина II.

9.Я бы была самой яркой и популярной певицей. Мои хиты пели бы и по сей день!

10.Через 10 лет я хочу стать человеком с большой буквы. Я буду играть главные роли в одном из лучших театров, исполнять наисложнейшие партии. Мои песни будут петь! Я буду помогать найти детям себя в этом мире.

11.Я хочу победить в этом конкурсе, что бы выполнить ещё одну цель в своей жизни. Для меня это важно, так как я стремилась к этому на протяжении нескольких лет. Этот этап в жизни я должна преодолеть только с победой! Я талантлива, целеустремлённая, уверенная, яркая и умная.

1. Наталья Пчельникова

Наталья Пчельникова. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 20 лет

3. Волгоградский государственный университет, специальность: экономическая безопасность

4. Самое главное в жизни для меня – семья.

5. Я не скрытный человек, но думаю, что если бы люди рассказывали о заветном, то мечты бы просто обесценились.

6. Творчество - это самовыражение. Вся твоя индивидуальность и твоя особенность раскрывается в творчестве.

7. Я бы очень хотела быть похожа на Энди Дюфресн. Этот персонаж моего любимого автора Стивена Кинга из рассказа «Рита Хейуорт и побег из Шоушенка»

8. «Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету». Альбус Дамблдор из книги «Гарри Поттер и узник Азкабана»

9. В 90-е я была бы самой стильной, потому что меня очень привлекает модные тренды тех времён, но именно западная мода.

10. Через 10 лет я хочу стать состоявшимся человеком, который будет оборачиваться назад и видеть какое прекрасное прошлое у него за спиной!

11. Потому что я считаю, что достойна этого!

1. Алена Филиппова

Алена Филиппова. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2.18 лет

3. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. «Экономика и бухгалтерский учет»

4. Для меня самое главное в жизни это семья и друзья, гармония и любовь - жить в гармонии с самой собой и окружающим миром, любить и заниматься любимым делом.

5. Моя заветная мечта - побывать на всех континентах, познакомиться с культурами народов, которые живут в разных частях света, искупаться во всех морях и океанах мира. Увидеть самые холодные и самые тёплые страны. Возможно, даже совершить кругосветное путешествие.

6. Творчество для меня - это умение увидеть прекрасное, почувствовать особенность, многогранность, красочность, уникальность чего-либо и способность передать свои эмоции от увиденного другим.

7. Мне близка героиня Элизабет Беннет из книги Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

8. «Нет такого слова - «я не могу». Сумел один - смогут и другие. Не сумел никто - будь первой».

9. В 90-е годы я бы была бухгалтером. Эти годы всем известны расцветом рыночной экономики, а это значит, необходимы были люди с финансовым образованием — бухгалтеры, аудиторы, экономисты.

10. Через 10 лет я хочу стать ведущим бухгалтером на крупном предприятии (например, «Газпром»). И вообще, через 10 лет главное оставаться счастливым человеком и жить яркой и красочной жизнью.

11. Почему я хочу выиграть в конкурсе? Но ведь любая девушка мечтает победить в подобном конкурсе, и я не исключение! А мечты должны осуществляться. А если серьезно, я достойна победы, потому что я такая, какая есть, со своими достоинствами и недостатками: грациозная и харизматичная, целеустремленная и амбициозная, с интересным характером, с хорошим чувством юмора, со своими способностями и талантами, с желанием постоянно совершенствоваться, развиваться и побеждать! Мой потенциал не знает границ, и в этом моя уникальность.

1. Юлия Третьякова

Юлия Третьякова. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 22 года

3. Волгоградская Государственная Академия Физической Культуры, тренер-преподаватель по волейболу/учитель ФК

4. Для меня главное в жизни - это само отношение к ней. Ведь то, как мы смотрим на те или иные вещи - это и есть показатель нас самих. Очень важно видеть во всем добро и излучать это добро окружающим.

5. Мечтаю побывать на финальной неделе моды в Париже.

6. Творчество - это всегда процесс. Процесс создания. Процесс, результат которого уникален и индивидуален. Творчество порождает идеи, новые ценности, будь они материальные или духовные. Творческий процесс отражает личность изнутри, раскрывает воображение, показывает, на что способен человек.

7. Элизабет Беннет из «Гордость и предубеждение» Джеи н Остин.

8. «Правильно мыслить более ценно, чем много знать».

9. Я хотела бы быть одной из спортсменок, кто впервые представлял Россию на Олимпиаде в 1996 году в Атланте и завоевать золото для своей страны.

10. Через 10 лет хочу быть заслуженным тренером РФ.

11. Завоевание титула «Мисс студенчество Волгограда - 2020» даст мне шанс представить не только свою академию, но и наш регион на Всероссийском уровне, поэтому я буду прикладывать всевозможные усилия, чтобы одержать победу.

1. Ксения Журавлева

Ксения Журавлева. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 16 лет

3. Волгоградская консерватория имени Серебрякова, специальность — эстрадное пение

4. Что самое главное в жизни? Я человек творческий, и для меня главное - стать всесторонне развитым человеком, освоить новые направления, и при этом постоянно совершенствоваться, не сидеть, сложа руки. И ещё одна главная составляющая - это семья. Для меня она важнее, чем творческие поиски и самосовершенствование.

5. Заветная мечта? Если говорить в общем, то я бы хотела добиться творческих высот: максимально развить свои способности, самореализоваться, достичь высокого уровня как в вокальном, так и в хореографическом жанре... А также создать счастливую семью, основанную на любви и взаимопонимании. Я бы хотела объединить удачный творческий путь и счастливую семейную жизнь.

6. Если немного философии, то творчество - это дар и одновременно способность одаривать других. Это умение обнять весь мир. Это состояние вне времени и вне пространства. Это проникновение в глубины собственной личности. Это возможность найти своё место во вселенной и отыскать вселенную внутри себя...

7. Мне сложно ответить на этот вопрос, так как я не вижу себя со стороны. Я попросила ответить на этот вопрос своего дядю (он большой книголюб). Он сказал: Леди Ровена из романа Вальтера Скотта «Айвенго». Не знаю, объективно ли его мнение, но мне нравится эта героиня. А вообще сейчас я ассоциирую себя с Красной шапочкой, потому что постоянно ношу пирожки и оладушки своей больной бабушке (она сломала ногу).

8. «Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем».

9. Думаю, что если бы я жила в 90-х годах, я бы тоже вела активный образ жизни и проявила себя если не в вокале, так в спорте, или ещё где-нибудь. Тогда, говорят, было сложнее развиваться творчески (было мало мероприятий, кружков, секций)... Но ведь творческий человек всегда найдёт способ проявить себя...

10. Через 10 лет я представляю, что живу полноценной, яркой, активной жизнью, увлечена своим делом, имею достойную работу, уютный домашний очаг, имею любимого и любящего мужа, детей...

11. Я хочу победить, во-первых, потому, что это для меня первый конкурс красоты и творчества, который объединяет разные направления, т.е. надо показать все свои способности, раскрыть себя со всех сторон, проявить все свои таланты (до этого я участвовала либо в вокальных, либо в хореографических конкурсах). Во-вторых, хочется почувствовать себя принцессой на современном балу, детские мечты, так сказать, воплотить в реальность... Но самое главное, я бы хотела выиграть, чтобы отстоять честь своего учебного заведения, не подвести своих преподавателей, которые у меня были в музыкальной школе, которые преподают сейчас в консерватории, чтобы они могли гордиться мной, что не зря вложили столько сил.

1. Екатерина Гузенко

Екатерина Гузенко. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 20 лет

3. Волгоградский государственный Аграрный университет (ВолГАУ) /специальность землеустройство и кадастры

4. Самое главное в жизни – это быть счастливым. Ведь это так важно, просыпаясь рано утром, улыбаться от чувства, что ты сделал все возможное и получил желаемое. Мы сами пишем свою историю будущего, и только от нас зависит, каким будет завтрашний день. Так почему бы не приложить все усилия, чтобы найти свой источник радости и сделать его своей частью. Счастье – это быть собой, наперекор всему, ни за что не падать духом и двигаться вперед. Видеть здоровье родных, улыбки и поддержку друзей, заниматься делом по душе, любить, чувствовать, быть благодарным – всё это и есть смысл, всё это и есть СЧАСТЬЕ.

5. Моя мечта подарить лучшую жизнь своей семье. Хочу заработать достаточно денег, чтобы исполнить любое их желание и отправить на отдых в прекрасное место.

6. Творчество – это главная составляющая моей жизни, без которой я не представляю свое существование. В пять лет я стала заниматься танцами, благодаря чему научилась держать осанку, тянуть носок и улыбаться до ушей. Чуть позже меня пленил вокал, без которого теперь не обходится мой день. Жизнь подарила миллион возможностей, которые перевернули мой мир. Благодаря этому я приняла участие в различных конкурсах, проявила свои театральные и спортивные таланты, почувствовала себя в роли ведущей, посетила много форумов и фестивалей, а главное, получила от этого колоссальный опыт и огромное количество наград.

7. Я ассоциирую себя с героиней Элизабет Беннет из романа Джейна Остина «Гордость и предубеждение».

8. Жизнь – либо дерзкое приключение, любо ничто. Быть готовым к переменам и остаться свободной личностью, несмотря на тяжелые обстоятельства,- это та сила, которую ничто не сможет сокрушить. (Хелен Адамс Келлер)

9. В 90-е я была бы солисткой талантливой музыкальной группы, которая бы выступала на всех дискотеках.

10. Через 10 лет я хочу стать успешной и самодостаточной личностью, которая реализовала все свои задуманные планы и добилась успеха. В далеком будущем я создам крепкую и счастливую семью, буду занимать уважаемую должность и, конечно же, проводить прекрасно время в окружении самых лучших людей.

11. Для меня это еще один из важных этапов, благодаря которому я докажу не кому либо, а самой себе, на что способна. Это бесценно - открывать в себе новые грани, развиваться духовно и совершенствоваться во всех начинаниях. Преодолевая любые испытания, мы становимся сильными и более уверенными. Поэтому я хочу идти на риски, ведь они того стоят.

1. Наталья Силаева

Наталья Силаева. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 20 лет

3. Волгоградский государственный медицинский университет, лечебный факультет, специальность медико-профилактическое дело

4. Здоровье человека - это главная ценность в жизни. Его не купить ни за какие деньги! Будучи больным, вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты, не сможете отдать свои силы на преодоление жизненных задач, не сможете полностью реализоваться в современном мире.

5. Я очень люблю путешествовать, открывать новые места, и покорять новые вершины. В моей копилке гора Ай-Петри, вершины западного Кавказа, и, конечно же, сам Эльбрус. Поэтому действительно заветной мечтой является покорение Эвереста, и я точно уверена, что однажды я это сделаю!

6. Творчество - это не только красочные выступления, яркие поделки, креативные идеи, но, в первую очередь, творчество - это твой взгляд на жизнь, это то, как ты относишься даже к самым простым вещам.

7 . Я ассоциирую себя с одной из значимых персонажей романа «Война и мир» Наташей Ростовой. Наташа может быть не только веселой, жизнерадостной, влюбчивой, кокетливой особой, но и с такой же легкостью она готова совершать решительные поступки, идти на самопожертвование и помогать близким.

8. «Лучше гор могут быть горы, на которых ты еще не бывал». (с) В. Высоцкий.

9. В 90-е я была бы ведущей передачи «Фитнес-аэробика с Натальей Силаевой»

10. Через 10 лет я надеюсь закончить медицинский. А если серьезно, то хочу стать высококвалифицированным специалистом в здравоохранении, а в дальнейшем и главным санитарным врачом страны.

11. Я достойна победы, потому что я такая, какая есть. Со всеми достоинствами и недостатками, амбициями и непростым характером, способностями и талантом. С неистовым желанием брать от жизни каждую возможность стать лучше! И этот конкурс не исключение. Я не просто умная и красивая, я настоящая и живая девчонка, которая безумно мечтает стать Мисс студенчество!

1. Софья Микаелян

Софья Микаелян. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 18 лет

3. Волгоградский институт искусств и культуры, артист драматического театра и кино

4. Для меня самое главное жизни – получить профессию своей мечты, стать актрисой, работать так, чтобы зритель запомнил мои работы надолго, а ещё я хочу быть счастливой.

5. Я не мечтаю, я ставлю перед собой цели.

6. Творчество – момент, когда человек создает что-то новое, неповторимое, уникальное; это своего рода созидание путём самовыражения, результат твоего ума и мыслей.

7. Иногда я вижу себя юной Натальей Ростовой из романа Льва Толстого «Война и мир», такой же красивой, обаятельной, талантливой, и в тоже время дерзкой и сильной.

8. «Жить — это значит действовать». К.С. Станиславский.

9. И в 90-е годы я тоже бы хотела стать актрисой, причем какого-нибудь скандального театра, показывающего смелые постановки в свете происходящего в жизни России, это и новые реформы, это обнищание большей части населения, это огромные толпы бомжей, это появление бандитов и различных криминальных группировок, как пополнялась армия алкоголиков и наркоманов и многое другое. Хотелось бы показать всё на сцене, чтобы люди больше никогда не захотели вернуться в эту страшную яму.

10. Через 10 лет я хочу стать тем человеком, который смог оставить после себя неизгладимый след.

11. Я хочу выиграть в конкурсе, потому что считаю себя не только умной, но и красивой, я уверена в себе на все 1000 процентов, я люблю побеждать, я всегда стараюсь быть первой, потому что по характеру, я - лидер. Каждый год моей жизни – это ещё одна ступень повышения уровня во всём: в получении опыта, новых знаний, интересных знакомств, иногда переосмысление своих взглядов, ведь мы взрослеем, соответственно, меняются и наши приоритеты, как по отношению к жизни, людям, так и по отношению к самому себе.

1. Дарья Фурсова

Дарья Фурсова. Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

2. 19 лет

3. ВГСПУ. "Институт технологии, экономики и сервиса", преподаватель экономики и технологии

4. Что самое главное в жизни? Наверное, движение. Я стараюсь жить каждым моментом, ощущая скорость времени, и иду в будущее с опытом из прошлого. Скорее, главное для меня - это "Чувствовать" жизнь. Со всеми ее "+" и "-". Живу по правилу «четыре Н».

- Не потерять себя. Доверять интуиции и слушать своё "Я".

- Не останавливаться и идти всегда вперед. Прожить жизнь, не потеряв детского энтузиазма и любопытства!

- Не опускать руки. Выход есть всегда, а суета и нервы только мешают. Просто расслабься, отвлекись и посмотреть под другим углом на ситуацию!

- Не паникуй, потому что безвыходных ситуаций не бывает, а стресс уничтожает нервы и здоровье. Ты не сможешь ничего сделать, если заболеешь. Стараемся беречь себя.

5. Заветная мечта - совершить кругосветное путешествие, чтобы познакомиться с разными культурами мира, послушать язык, а главное, попробовать разные кухни мира. Возможно, благодаря путешествию составить свою кулинарную книгу с секретиками и советами со всего света.

6. Что такое творчество? Возможность реализовать себя, заявить о себе. Но главное понимать, что творчество это свобода, самовыражение и терапия для каждого, кто создаёт.

7. С кем из литературных персонажей ты себя ассоциируешь? Остап Бендер, Элизабет Беннет, Гермиона Джин Грейнджер.

8. "Идея — человеческая мысль, обличенная в логическую шахматную форму".

"Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость".

«Carpe diem. Ловите момент, мальчики. Сделайте свою жизнь экстраординарной».

9. В 90-е я была бы адвокатом, режиссёром или просто хорошим человеком. 10. Через 10 лет я хочу остаться собой, но попробовать реализоваться в разных направлениях, от Киноиндустрии до педагогики. 11. Почему я хочу выиграть в конкурсе? Чтобы реализовать себя и в этом направлении. Выступаю я за ВГСПУ, а значит, и отстоять честь своего Вуза. Здесь даже не победа главное, а возможность достойно показать, что здесь учатся талантливые, креативные люди. Хочется пройти дальше в финал России и показать на что способен Волгоград!