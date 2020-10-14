Назад, в 90-е: выбираем самого стильного и яркого участника конкурса «Мистер и Мисс студенчество – Волгоград 2020»

Фото: Полина Раневская / предоставлено организаторами.

Казалось бы, в 90-е жить было не просто, но и 2020 год запомнится многим как один из самых тяжелых. Несмотря на коронавирусные ограничения, жизнь продолжается, и в этом году по традиции в Волгограде пройдет финал конкурса «Мисс и Мистер студенчество Волгоград -2020». Правда, формат немного поменяется – конкурсантам придется выступать без группы поддержки в виде однокурсников, друзей и родных. Только участники и жюри. Но все они могут поддержать ребят на этапе онлайн-голосования. Сайт volgograd.kp.ru стал площадкой конкурса «Мисс и Мистер Зрительских симпатий -2020».

Специально для конкурса ребята погрузились в эпоху 90-х и устроили фотосессию на улицах Волгограда. Все возвращается, а мода вообще очень циклична, и в 2020-м снова модно носить то, во что одевались подростки в те годы. Фотографировала ребят Полина Раневская, а образы все выбирали сами. Еще один атрибут 90-х – это анкеты. Тогда их заполняли и девчонки, и парни. Организаторы конкурса попросили ребят ответить на вопросы анкеты.

Конкурс «Мисс и Мистер Зрительских симпатий-2020» на сайте volgograd.kp.ru будет проходить с 14 октября 2020 года по 25 октября 2020 года. Голосование прекращается в 17.00 25 октября 2020. Результаты конкурса подведем 26 октября. За каждого участника можно голосовать 1 раз в сутки.

По итогам голосования победители получат Диплом от комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, подарки от «КП», фотоотчет о победителях конкурса на сайте volgograd.kp.ru А 28 октября станет известно, кого выбрали члены жюри. Победители представят Волгоград на конкурсе «Мисс и Мистер студенчество -2020» в Москве. Организаторы конкурса в Волгограде - «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Итак, выбираем лучших. ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ

Положение о конкурсе «Мисс и Мистер Зрительских симпатий -2020»

Анкеты всех участников конкурса