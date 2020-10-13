В Волгограде дали отопление: когда нагреются батареи, кому придется переплатить и куда жаловаться

Тепло подают уже во все дома Волгограда. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде с 12 октября официально стартовал отопительный сезон. Включить отопление уже должны были во всех жилых домах. Но пока батареи нагрелись не везде. Коммунальщики обещают: уже через пару дней будет тепло в каждой квартире и в каждой комнате. «КП-Волгоград» попросила специалистов ответить на самые главные вопросы об отопительном сезоне 2020, которые волнуют наших читателей.

ПОЧЕМУ ОТОПЛЕНИЕ ДАЛИ ТАК РАНО?

- Объясните, зачем сейчас включили отопление в квартире на полную мощность. На улице +18+23, все окна открыты. Мы что, должны платить за отопление улицы? – спрашивают волгоградцы.

- Тепловое хозяйство Волгограда – это большой технологический комплекс зданий, сооружений и оборудования, которое при начале отопительного сезона требует времени для выхода на заданные режимы работы. У многих жителей ежегодно возникали претензии, что начало отопительного сезона вызывает определенный дискомфорт в связи с понижением температуры наружного воздуха пока до последнего потребителя дойдет теплоноситель, - отвечает заместитель главы администрации Волгограда Олег Тетерятник.

В этом вопросе на всех не угодишь. И кто-то в старых и панельных домах даже при таких температурах мерзнет в своих квартирах.

Обычно отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд держится на отметке не выше 8 градусов Цельсия. Пока же в Волгограде днем воздух прогревается до +22ºС. Так что в обычной ситуации жили бы мы без горячих батарей еще пару недель.

Во всем мире бушует пандемия коронавируса. Пошла в рост заболеваемость этой коварной инфекцией и сезонными ОРВИ и в Волгоградской области. Поэтому губернатор рекомендовал муниципалитетам досрочно начать отопительный сезон.

КОГДА КО ВСЕМ ПРИДЕТ ТЕПЛО?

В один момент миллионный город обеспечить теплом невозможно - в Волгограде порядка 7500 домов и административных зданий с центральным отоплением. Поэтому в этом году котельные начали запускать с 5 октября.

В Волгограде запустили все котельные. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сейчас в городе работают все 126 котельных и 322 центральных тепловых пункта. Из 1900 километров теплотрасс в этом году заменили более 20 километров. На сегодня тепло подается всем потребителям, идет процесс наладки режима теплоснабжения, - отчитывается главный инженер «Концессий теплоснабжения» Вадим Моисеев.

В садики, школы, больницы и связанные с ними жилые дома должны были дать тепло еще на прошлой неделе. В большинстве жилых домов батареи уже тоже нагрелись, с проблемным жилым фондом коммунальщики обещают управиться до пятницы, 16 октября.

- Есть, конечно, заявки от жильцов по перепуску отдельных стояков. Принимаем, отрабатываем. На каждую уходит минут 15, но нужно еще дойти. В основном спускаем воздух, - рассказывает Денис Бунин, технический директор УК «Жилкомсервис», в управлении которой находится 22 дома.

В новых котельных процесс регулирует автоматика. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ?

Тем, кто платит за отопление согласно показаниям прибора учета, начислят плату по факту. В тех домах, где расчет идет по нормативу, размер платы за тепло из-за досрочного старта не увеличится, уверяют в мэрии Волгограда.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ?

Если в вашем доме включили отопление, но у вас в квартире батареи так и не нагрелись, первым делом обращайтесь в свою управляющую компанию или ТСЖ. Выполнить заявку коммунальщики должны в кратчайшие сроки.

- Если же в течение пары дней этого не произойдет, то тогда обращайтесь в надзорный орган – жилищную инспекцию Волгограда, которая примет меры, - советует Олег Тетерятник.

Работает горячая линия инспекции – (8442) 39-70-15, пн., вт. – с 9.00 до 11.00, ср., чт. – с 15.00 до 17.00. Письменно жалобы лучше отправлять через портал госуслуг.

А ЕСЛИ В КВАРТИРЕ СЛИШКОМ ЖАРКО?

То же самое касается и случаев, когда при +20 градусов на улице в квартире батареи жарят как зимой. Учтите, перетоп - это такая же некачественная услуга, как и недотоп. А жалоб на то, что батареи уже жарят как в мороз, от волгоградцев немало.

- Всегда есть возможность регулировки подачи теплоносителя на входе в дом - на тепловом узле, где стоит счетчик. Там имеется аппаратура, которая позволяет регулировать объем подаваемого тепла непосредственно на этот объект, если кому-то тепла слишком много, - заверяет вице-мэр.

Во всех домах по требованию «Концессий» стоят сейчас дросселирующие устройства для ограничения или регулирования расхода теплоносителя, проще говоря, поступающей в дом горячей воды.

Вот так выглядит задвижка, которую должны открыть слесари УК. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Хотя на деле многие управляющие компании говорят жильцам, что в их доме такой возможности не имеется. Ведь каждый раз слесарь должен лично прийти, чтобы отрегулировать оборудование. К тому же исключением могут стать дома, где есть централизованное горячее водоснабжение.

- Есть температурный график, по которому в соответствии с температурой наружного воздуха подается теплоноситель. Все идет по графику. Перетопы возникают только в домах с горячим водоснабжением, потому что минимальный план подачи теплоносителя на ГВС это 70 градусов, - поясняет Вадим Моисеев

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕТОП?

Качественное отопление – это обеспечение нормативной температуры. Для угловых жилых комнат это +20°C, для остальных не ниже +18°C. Все, что выше более, чем на 4 градуса – это уже перетоп. Что касается снижения температуры, то днем оно недопустимо. А ночью - с 0.00 до 5.00 часов - можно «опустить» планку, но не более, чем на 3 градуса. Иначе коммунальная услуга считается некачественной и за каждый час отклонения от нормы плата снижается на 0,15%. Словесной жалобы для этого недостаточно. Сначала придется по всем правилам замерить температуру в комнате и составить акт.

У НАС ВСЯ УЛИЦА ПЕРЕКОПАНА…

Волгоградцев беспокоит, не повлияют ли на подачу отопления множество траншей, которые остались в городе после ремонта и замены теплотрасс.

- Нет. Ремонтные работы по трубопроводам все закончены, целостность теплотрасс восстановлена, теплоноситель по ним идет. А закрытие канав и благоустройство будем продолжать дальше. Постараемся где-то до конца ноября все разрытия закрыть и заасфальтировать, - отвечает главный инженер «Концессий».

Одной из причин задержки коммунальщики называют пандемию коронавируса, из-за которой весной перенесли все плановые работы, продлили отопительный сезон и сократили до минимума отключения горячей воды. Ремонтную кампанию тепловики в Волгограде начали почти на два месяца позже. План по ремонту выполнили, а вот благоустройство затянулось.

НУЖНО ЛИ ЖИЛЬЦАМ СПУСКАТЬ ВОЗДУХ И СЛИВАТЬ ВОДУ ИЗ БАТАРЕЙ?

По словам коммунальщиков, воздушные пробки в стояках – это главная причина, по которой тепло не доходит до конкретной батареи.

- Есть такая ответственность у жильцов верхних этажей, что они могут этот воздух сбросить сами. Но соседи с нижних этажей этого не понимают, и мы принимаем заявки и отрабатываем их через подвальные помещения, - говорит Денис Бунин.

Но если в стояке нет воздуха, радиаторы равномерно прогреваются, то и спускать жильцам из батарей ничего не нужно. Тем более, нет смысла сливать из системы отопления воду. Теплей от этого точно не станет.