В Волгограде на улице Мира меняют уникальные лифты – они возят пассажиров снаружи дома

Эти лифты возят жильцов снаружи дома. Фото: Юлия Данильченко

Уникальные лифты с выносными шахтами на улице Мира, 18 – одна из достопримечательностей не только самого дома, но и всего Волгограда. Ведь такого в городе-герое нигде больше не встретишь. Когда-то на месте подъемников были обычные стены и окна, но в 70-х годах к пятиэтажке пристроили необычные шахты. Сейчас им полсотни лет. Они то ломаются, то отходят от стен дома-памятника и давно требуют капремонта.

Подъемники построили полвека назад. Фото: Юлия Данильченко

Собственно, уже и проектировщиков нашли, и 48 миллионов рублей – на каждый объект по 6 миллионов. О том, в каком состоянии находятся старые лифты, что о них думают жильцы и эксперты, какие существуют трудности в замене выносных шахт, «Комсомолка» узнала у самих волгоградцев и специалистов.

ЛИФТЫ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

Дом на Мира – памятник культурного наследия, и к нему особое отношение во всех смыслах. Даже замена 8 лифтов – это целая история, ведь в промышленных масштабах такое оборудование в России никто не производит. Подобные выносные шахты встречаются в Петербурге и Москве, в те годы подобные пристройки не были чем-то необычным. Правда, найти там единомышленников для проектирования там не удалось, но нашлись хорошие специалисты в родной области. В этом вопросе волгоградский «Региональный фонд капремонт» сотрудничает с институтом проектирования и землеустройства «Волгогоградгипробиосинтез».

- Этой работой мы занимаемся около двух лет. Сложность возникает в том, что улица Мира №18 является элементом культурного наследия. Есть определенные трудности, связанные с тем, что архитектурные, конструктивные, декоративные элементы, состояние несущих конструкций являются предметом охраны. Поэтому все работы согласуются с органами, осуществляющими охрану объектов культурного наследия, - рассказала начальник отдела сопровождения проектно-сметной документации «Регионального фонда капремонта» Светлана Синицына.

Проект должен пройти историко-культурную экспертизу в Комитете охраны ОКН, получить одобрение и только тогда можно говорить о замене лифов. Пока согласование в процессе.

- У проектировщиков сложная задача: не нарушить общую концепцию здания, архитектурного облика, и вместе с тем в эти шахты установить современное, отвечающее всем требованиям безопасности лифтовое оборудование, - говорит Светлана Синицына.

Это непросто, ведь необходимо заменить нынешний конструктив шахты лифта. Собственно, о том, как это будет происходить, рассказал один из проектировщиков.

- В этом доме будет производиться замена лифтового оборудования всех восьми подъездов. Мы исследовали многоэтажку, одна из трудностей – она является объектом культурного наследия. Плюс сами шахты построены в 70-х годах. Для их строительства были разобраны наружные стены. В некоторых местах пошли трещины, это все необходимо учесть, - говорит инженер-конструктор «Волгогоградгипробиосинтеза» Игнат Ястребов.

Главная задача проектировщиков - сделать так, чтобы «все стояло и не упало». И соблюсти стиль, иначе не пройти экспертизу.

- Сами шахты – не типовые, они узкие. Оборудование будет по спецзаказу, его изготовят индивидуально. Это вдвое удорожает стоимость. Мы видим, что шахты имеют светопрозрачное ограждение. Надо учесть, что лето жаркое, зима холодная, поэтому необходимо подобрать такие материалы, чтобы и оборудование не выходило из строя, и было комфортно жильцам – в кабине и на площадке, - резюмирует Игнат Ястребов.

От существующих шахт останется только фундамент, но его тоже отремонтируют

«ХОЧЕТСЯ ЦИВИЛИЗОВАННО, С ЗЕРКАЛАМИ»

В качестве эксперимента, чтобы лично ощутить всю «прелесть» старого лифта, журналист «КП-Волгоград» прокатилась на одном из них. Железные, увесистые двери открываются, за ними деревянные двухстворчатые, на вид им и, правда, полсотни лет. Внутри аналогичный антураж: много слоев краски, даже предостерегающая надпись: «Становитесь ближе к задней стенке!», написанная маркером. Собственно, следуем инструкциям. Едет неплохо, даже шустро, но объем манипуляций – открыть, закрыть кучу дверей – очень напрягает не привыкшего к подобному обывателя. Ну и страшновато немного с непривычки. Зато сами жильцы за десятилетия привыкли и их ничто уже не пугает.

- Не боюсь ездить, главное, чтобы работал. Но кто новый не хочет? – закрывая дверцы лифта, говорит одна из жительниц.

- Я живу в этом доме практически всю свою жизнь с самого рождения. Лифты сделали примерно в 68-х годах, я еще девчонкой наблюдала, как это все строили. До этого на месте шахт были просто окна. Уж не знаю почему, но именно в нашем доме сделали такие лифты. Больше в городе такого нет. Но с тех пор они не менялись, только делали ремонт, - рассказала местная жительница Ольга Дьяконова. – С возрастом и вовсе стали пользоваться, спускаемся и поднимаемся. Но наш часто ломается.

Сами жильцы говорят, что не боятся заходить в лифт, а вот, например, когда приезжает «скорая», врачи предпочитают лестницу.

- Их, конечно, нужно менять, они уже изжили себя. Никогда капитально не меняли. Поломки устраняли, а хочется цивилизованно, чтобы с зеркалами, - улыбается Ольга Александровна.

Жильцы не боятся подниматься в этих лифтах, правда, говорят, они часто ломаются. Фото: Юлия Данильченко

Кстати, жильцы платят за капремонт исправно, а замена лифтов никак не скажется на сумме в платежке. Сам дом-памятник приведут в порядок в 2020-2022 годах согласно проекту.

- Отбор компании, которая займется непосредственно заменой лифтов, запланирован на 2021 год. Почти со стопроцентной вероятностью можно утверждать, что изготовить такие лифты для Волгограда сможет только одна компания в России, у которой уже есть опыт совместной работы с фондом капремонта Санкт-Петербурга, где подобные лифты встречаются чаще, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Регионального фонда капремонта».