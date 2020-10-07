Автоконцерны из поднебесной не так давно начали экспансию на мировой автомобильный рынок и научились делать машины мирового класса

Фото: Волга-Раст.

Когда в 2018 году в России появился кроссовер Geely Atlas, к нему сначала отнеслись без внимания, однако уже в 2019 году модель оказалась лидером по продажам среди китайских кроссоверов на российском рынке.

Пятидверный кроссовер Geely Atlas (для китайского рынка выпускается под именем Geely Boyue) — современный передне- и полноприводной «паркетник», который начал выпускаться в 2018 году, продемонстрировал практически идеальное сочетание качества и стоимости, понравился российским автомобилистам и занял первое место по продажам среди китайских авто в прошлом году.

Geely Atlas полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности, прекрасно продается на российском рынке и получил высокую оценку отечественных автолюбителей.

Фото: Волга-Раст.

«Паркетник» даже при максимальной загрузке имеет оптимальный клиренс - 163 мм, которого вполне достаточно для проезда дорожных ям на асфальтовых и грунтовых покрытиях среднего качества, а багажник вмещает до 397 литров. Машина имеет высокую проходимость и грузоподъемность.

Отзыв владельца Geely Atlas:

Atlas - удобный и "предсказуемый" автомобиль. В том плане, что в салоне и в управлении все понятно, эргономично и даже как-то привычно, не нужно "переучиваться" после других машин. Большой плюс - хорошая шумоизоляция. Подвеска тоже настроена хорошо, причем именно для плохих дорог. Связка мотора и коробки работает отлично для городского, не спортивного автомобиля. За два месяца эксплуатации впечатления только приятные. (Егор, 1.8Т + AT, Волжский)

Фото: Волга-Раст.

Двигатель, трансмиссия, подвеска

Кроссоверы Geely Atlas оснащаются достаточно мощными движками:

- 2х-литровые бензиновые «атмосферники» (139л.с.) с 6-ступенчатой МКПП;

- бензиновые двигатели 2,4л мощностью до 149 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией;

- 1.8-литровые турбомоторы на 184 лошадиные силы с 6-ступенчатым автоматом.

Все двигатели— стандарта Евро-5, У автомобиля предусмотрены три разных режима вождения, при смене которых электронные системы перенастраивают работу электроусилителя руля, электронной педали газа и АКПП, что снижает потребление топлива и делает автомобиль более устойчивым на дороге.

Подвеска с системой полного привода «паркетника» (AWD BorgWarner) адаптировался британской компанией Mira. В режиме «Комфорт» автомобиль дает высокий уровень проходимости, маневренности, плавности хода, предлагает максимальную точность и безопасность управления машиной. Переключение в режим Sport гарантирует устойчивость авто на дороге и контроль руля на большой скорости. Машина разгоняется до 185 км/час при расходе топлива — 6.2-11.2, в зависимости от цикла движения.

Электронные опции и безопасность

Кроссовер Geely Atlas укомплектован всем необходимым для надежного и безопасного управления в соответствии с принятыми международными стандартами. В комплект опций помощи водителю входят высокофункциональные системы:

- антиблокировки колес при торможении ABS для точной коррекции траектории движения;

- удержания машины при подъеме/уклоне (ННС) и спуске (HDC);

- кругового обзора на основе широкоугольных видеокамер для обзора обстановки вокруг авто на 360 градусов;

- помощи при парковке на основе видеокамер и УЗ-датчиков в бамперах;

- стояночного электромеханического тормоза (EPB) для плавного торможения и трогания с места;

- контроля давления и температуры в шинах (TMPS) с контрольным датчиком на приборной панели;

- интеллектуального мониторинга дорожной обстановки и автоматического включения света в зависимости от времени суток, уровня освещенности и во время поворотов.

Из полезных «комфортных» опций в Geely Atlas вызывает уважение мультимедиа с системой ЯндексАвто: встроенная интеллектуальная система 3D-навигации с функцией заданного поиска нужных объектов и маршрутов, онлайн обновлением карт и данных о состоянии дорожных покрытий на маршруте следования. Автолюбители также отмечают автоматическую регулировку боковых зеркал электроприводами, систему голосовой помощи «Алиса» (выход в интернет, контроль входящих телефонных звонков, браузер и т. п.), систему очистки воздуха в салоне РМ2.5 с функцией автоматического контроля и оценки состояния воздуха в реальном времени.

Безопасность в автомобиле представлена комплектом подушек безопасности (передние + боковые +зановесочного типа), бесключевым доступом в салон, автоматической блокировкой дверей при начале движения, детскими замками (блокировка задних дверей изнутри), и креплениями Isofix для фиксации детского кресла-люльки.

Важно! Кузов Geely Atlas выполнен из тонкой, но очень прочной оцинкованной стали. С одной стороны, этот материал облегчает вес автомобиля, а с другой — дает необходимый уровень защиты водителя и пассажиров при ДТП. Кузовная система безопасности неоднократно протестирована в эксплуатации и имеет 5 звезд по методике C-NCAP.

Фото: Волга-Раст.

Оборудование и дизайн салона

Салон кроссовера также не вызывает вопросов. Для водителя и пассажиров предлагается:

- цифровая приборная панель с новым функционалом и 7-дюймовым LCD-дисплеем, на - - - который можно выводить настройки рабочих режимов, подсказки, информацию о телефонных звонках и т. п.;

- регулируемое по наклону и вылету рулевое колесо с кожаной отделкой и функциональными кнопками управления круиз-контролем и мультимедийной системой;

- система двухзонного климат-контроля;

- современная мультимедиа система с 6 динамиками, голосовым управлением, навигацией, видеокамерами, подключением смартфона.

Отзыв владельца Geely Atlas:

Прошел первые 5 тысяч на Geely Atlas - ощущения от езды только положительные, машина вполне динамичная. Стартует уверенно, хорошо показывает себя, маневрируя в потоке и в ускорении на трассе. Я получаю удовольствие от новой машины, полного привода и автомата. За свою стоимость эта машина явно обходит конкурентов по качеству, оснащенности и комфорту. (Николай, 2.4 бензин + AT, Волгоград)

Фото: Волга-Раст.

Одно из несомненных преимуществ Geely Atlas - его цена, в салоне официального дилера «Волга-Раст» в Волгограде кроссовер предлагается за 1.264.990 рублей (базовая комплектация) и это без учета преимуществ по программам продаж.

В сочетании с выдающимися динамическими характеристиками, хорошей управляемостью, оптимальной эргономикой, высоким качеством сборки, достойным уровнем безопасности и комфорта, «демократичная» стоимость авто дает кроссоверу максимум преимуществ на рынке, и обеспечивает повышенный интерес со стороны российских автолюбителей.

Реклама.