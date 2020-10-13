Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 октября: за сутки умерли 4 человека

13 октября в Волгоградской области ковидом заболели 165 человек, 4 умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взрывной рост заболеваемости коронавирусом продолжается. Почти в каждом регионе России цифры превышают летние показатели. 13 октября в стране заболели 13 868 россиян – это снова рекорд за все время пандемии. Зашкаливает прирост и в Волгоградской области. Во вторник в регионе ковид подтвердился у 165 жителей, рассказали «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в области официально уже 16 955 заболевших. Мы собрали последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 13 октября 2020 года.

Статистика ИЦК

Растет и число смертей. 13 октября стало известно об еще четырех жертвах опасного вируса в Волгоградской области. Погибли 68-летняя и 70-летний жители Волгограда, 58-летний мужчина из Октябрьского района и 65-летний пенсионер из Котельниковского района. Таким образом, умерли всего уже 165 волгоградцев.

На сегодня из 165 подхвативших коронавирус волгоградцев более 70% - это жители трех больших городов. Продолжаются вспышки в Михайловке и Городище.

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Все больше жителей Волгоградской области справляется с вирусом. За сутки с успехом завершили борьбу с ковидом 109 человек, сообщает ИЦК. Общее число вылечившихся в регионе составляет 14 681 человек.

Статистика ИЦК

А накануне в Волгоградской области первым добровольцам вкололи вакцину против коронавируса. Прививка была сделана восьмерым волгоградцам, которые работают врачами, полицейскими, соцработниками, учителями. Всего в регион поступило 42 дозы вакцины от ковида. А до конца декабря должны быть привиты 2156 человек.

Губернатор Андрей Бочаров накануне на оперативном совещании призвал волгоградцев строго соблюдать противоэпидемические меры – носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, при возможности работать на удаленке. Глава области отметил, что сейчас задача – не допустить взрывного роста заболеваемости, чтобы не возвращаться к крайним мерам, которые действовали весной.

А вместе с тем все больше школ Волгоградской области уходят на карантин. На заочку переведены 54 общеобразовательных учреждения. Пока отдельными классами. Однако в Городище Роспотребнадзор перевел на дистанционное обучение всех учеников в школе №3.