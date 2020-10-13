«Это место, где я стала великой Исинбаевой»: спортсменка устроила экскурсию по Волгограду в Вечернем Урганте и презентовала мерч

Кадр с видео на ютуб-канале "Вечерний Ургант"

Волгоградская титулованная спортсменка Елена Исинбаева умеет поднять настроение почти каждому. Олимпийская чемпионка всегда искренняя и открытая и порой говорит запоминающие речи. «Ваша задача, наша цель» - эта фраза, сказанная на Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте страны, стала уже крылатой. Она разошлась по интернету. А телеведущий Иван Ургант в своей программе даже сделал приложение «ИсинБит». А теперь сама Исинбаева пришла в гости к «Вечернему Урганту». Спортсменка показала линию одежды, который запустил ее благотворительный фонд. Это белые кофты со словами «ваша задача, наша цель». Средства с продажи мерча пойдут на строительства спортплощадок. Первый экземпляр одежды Елена подарила ведущему Ивану Урганта, назвав его Андреем, а также провела с ним виртуальную экскурсию «По исинбаевским местам» в Волгограде.

Началось путешествие по родному городу Елены с адреса Коммунистической, 34. Почему? Все просто – это дом, в котором жила семья Исинбаевых.

- Елена, скажите честно, вы, когда шли домой с тренировки, нет-нет, да и раз на балкон? - спросил Ургант, показывая в руках шест для прыжков.

- Нет, мы жили на четвертом этаже. А перепрыгивала только два. 5 метров – это примерно два этажа.

Зато спортсменка в детстве легко справлялась с высоким забором следственной школы, которая располагалась рядом с ее домом.

- Мы перелазили через забор следственной школы и с учащимися там ребятами играли в волейбол.

Елена показала свой путь из дома до остановки скоростного трамвая «Площадь Ленина», на которую она ходила, чтобы доехать на тренировку. А на занятия Елена ездила два раза в день – всего шесть часов. Этому ведущий программы очень удивился.

Потом Исинбаева показала физкультурную академию, где проходили ее тренировки и учеба.

- Это то место, где я стала великой Исинбаевой, - нескромно сказала спортсменка. Хотя, кто может возразить тому, что волгоградка действительно великая? – С летнего стадиона, где у нас проходили тренировки, видно Родину-мать.

Елена Исинбаева также показала место на улице Порт-Саида, где был ларек, как она сказала, с самым вкусным мороженым «Чародейка». Когда она получала зарплату, она накупала лакомства на всю семью.

- У меня знали: если Лена идет с «Чародейкой», значит, Лена при деньгах.