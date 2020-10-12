Волгоградец умер в такси по дороге в поликлинику

К приезду скорой мужчина был уже мертв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в конце прошлой недели на севере Волгограда. 34-летний мужчина из Тракторозаводского района собирался отправиться на такси в поликлинику №1. Он вызвал машину Яндекс-такси к одному из домов на улице Николая Отрады, самостоятельно спустился и сел в салон на заднее сидение. Всего через пару минут волгоградец умер в такси, так и не доехав до врачей.

Учащенно дышать и задыхаться мужчина начал уже в начале поездки. Водитель Яндекс.такси тут же вызвал скорую помощь, но к приезду медиков пассажир был уже мертв. По предварительным данным, у мужчины была пневмония.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

Сейчас волгоградские следователи проводят проверку по факту трагического инцидента. Им предстоит установить, обращался ли мужчина до этого в поликлинику, вызывал ли врача и скорую помощь. А также почему волгоградец в таком состоянии не стал дожидаться врачей дома.