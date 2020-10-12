Ирина Гусева: «Важно, чтобы в межбюджетных отношениях каждый муниципалитет себя увидел»

Ирина Гусева возобновила встречи во дворах. Фото: Ирина Глухова

Завершилась региональная неделя депутатов Государственной Думы, когда парламентарии работали в своих округах и встречались с избирателями. Подводя ее итоги, депутат Госдумы РФ от фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева отметила, что из-за пандемии живых встреч давно не было и людям этого не хватало.

- Я проехала по дворам Трактозаводского района. Встречалась с жителями в поселках Горный, Водстрой, Селезневка. В Волжском побывала в двух избирательных округах. Поняла, что люди действительно устали от того, что нет живого общения. Но все понимают, что себя нужно беречь. Несмотря на все сложности, люди не обозлены, хотят жить лучше, задают правильные вопросы. Общение очень полезное, - рассказала Ирина Гусева.

Встречи с депутатом прошли в Тракторозаводском районе Волгограда. Фото: Ирина Глухова

Парламентарий провела большой прием граждан: 32 человека пришли к депутату Госдумы РФ со своими проблемами. Кроме того, Ирина Гусева побывала с поздравлениями у учителей, пообщалась с сотрудниками почты в Международный день почтальона, посмотрела как идет реализация проектов благоустройства в Ленинском и Среднеахтубинском районах.

Пообщалась парламентарий и с волжанами. Фото: Ирина Глухова

- Сейчас Госдума приступает к формированию бюджета на три года и для меня очень важно, чтобы от малого поселка до большого города на моем округе были выполнены те задачи, которые перед нами стоят. Это внутриквартальные и внутридворовые дороги, благоустройство дворов, обеспечение водой, берегоукрепление и много другое, что беспокоит жителей. Понятно, что все сразу сделать нельзя, но для меня очень важно, чтобы в межбюджетных отношениях каждый муниципалитет себя увидел. И я этим буду заниматься, - отметила Ирина Гусева.