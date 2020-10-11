Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 октября: плюс 159 заболевших и 1 смерть

Число заболевших растет с каждым днем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет с пугающей скоростью: по данным ИЦК на утро 11 октября 2020 года прирост составил сразу 159 человек. 10 октября не эта цифра была незначительно ниже – плюс 155 инфицированных, а 9 октября – плюс 151 волгоградцу поставили диагноз «ковид». Регион продолжает держаться в лидерах по заболеваемости: сегодня Волгоградская область на 14 месте среди 85 субъектов РФ. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 11 октября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика коронавируса.

За эти сутки самый большой прирост в Волгограде и Волжском. В городе-герое сразу 70 подтвержденных случаев ковида, а в городе-спутнике – 25. Как стало известно «КП-Волгоград» из оперативных данных ИЦК, в России за эти сутки умерло 149 человек, один из них – волгоградец. Всего же смертей от коронавируса с момента пандемии более 22 тысяч.

География распространения коронавируса в Волгограде и области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

При этом в выходной день выписали из стационаров всего 24 жителя Волгоградской области. В больницах продолжают оставаться около полутора тысяч пациентов, около 300 лечатся амбулаторно. При этом растет заболеваемость среди медработников – они первые в группе риска, ведь постоянно контактируют с заболевшими (коронавирусом заразилось более 1,5 тысяч врачей).

Напомним, в связи с напряженной обстановкой в регионе к масочному режиму ввели перчаточный: в общественных местах без этих средств индивидуальной защиты появляться нельзя. Пожилых людей старше 65 лет обязали сидеть дома, а 30% работников порекомендовали перевести на удаленную работу, если есть такая возможность.