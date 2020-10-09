Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 октября: рекордное число заболевших

В больницах много ковидных пациентов солидного возраста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом растет не только в Волгоградской области, но и в целом по стране, и в мире. На 9 октября в регионе лабораторно подтвердили диагноз сразу у 151 человека. Большие цифры в регионе были только трижды в конце мая, когда в Урюпинском ПНИ заболели сразу более двухсот сотрудников и пациентов. Волгоград и область поднялись на 13-е место в стране по приросту заразившихся ковидом. В общей сложности подхватили заразу за полгода уже 16 тысяч 315 человек. И снова пополнился список летальных исходов. Еще двое волгоградцев умерли от коронавируса и его последствий. Всего же на счету у ковида уже 160 смертей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 9 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Все больше коек занято в инфекционных госпиталях Волгограда и области. Здесь тоже, что ни день, то новый рекорд по числу ковидных пациентов. На сегодня лечение в стационарах проходят более 4.5 тысячи человек, их них всего 77 детей. Перепрофилируют под коронавирус все новые больницы и даже онкодиспансер. Больных раком из Михайловки и семи районов повезут в Волгоград. А в областном центре юг и север города остаются без многопрофильных больниц.

Увеличивается и доля тяжелых случаев заболевания ковидом и пневмонией. В реанимации уже 210 волгоградцев, 51 человек не может дышать без аппарата ИВЛ. На дому лечатся еще более трехсот человек. Растет и число карантинщиков. В основном, за счет школьников, детсадовцев и студентов. На карантине сейчас боле восьми тысяч волгоградцев.

Есть и хорошие новости. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали из больниц еще 166 вылечившихся от ковида жителей региона (данные оперштаба обычно несколько отличаются). Выздоровели уже почти 14.5 тысячи подхвативших коронавирус волгоградцев – это уже 88% от общего числа заболевших.

На фоне такой ковидной статистики власти Волгоградской области с 10 октября возвращают обязательный перчаточный режим в общественных местах и на транспорте. А каждого третьего сотрудника предприятия и организации обязаны перевести на удаленку. Тем временем патрули уже сейчас стали выписывать больше протоколов на нарушителей карантинного режима.