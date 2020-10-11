Играли с другом в балке: в Волгограде 12-летнего школьника раздавила бетонная плита

Бетонная плита обрушилась на мальчика, когда тот бегал с другом недалеко от дамбы. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Страшное ЧП произошла днем 11 октября в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда: игравшего в ста метрах от Волги рядом с дамбой 12-летнего школьника насмерть раздавила бетонная плита.

Ребята решили поиграть в балке. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Как удалось установить, ребенок вместе с другом отправился гулять в балку. Место не совсем безопасное: на одном участке под рассыпчатым песком и находилась та самая бетонная конструкция. Но ребята тут бывали часто и знали местность.

Тело ребенка уже извлекли. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

- В процессе игры произошел обвал песочной насыпи, на которой в тот момент находилась бетонная плита. Тяжелая конструкция обрушилась на ребенка. Мальчик погиб. Его тело уже удалось извлечь, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На месте трагедии работают следственные органы. Они опрашивают друга погибшего, также возможных очевидцев. Организована доследственная проверка, по итогам будет принято процессуальное решение.