«ЕвроХим-ВолгаКалий» устроил для сотрудников «завтрак чемпиона»

Фото: ЕвроХим.

Мероприятие прошло в соответствии со строгими требованиями правил, принятых на предприятии в связи с напряженной эпидемической обстановкой в регионе. Термометрия при входе в каждый корпус комбината и обязательное ношение защитной маски – непременный атрибут производственного процесса «ЕвроХим-ВолгаКалия». Кроме того, согласно Постановлению губернатора Волгоградской области участие в семинаре принимали группы сотрудников до 10 человек, находящиеся друг от друга на безопасном расстоянии.

Фото: ЕвроХим.

Коллеги тренировались в налаживании эффективного общения представителей различных подразделений, вовлеченных в единый производственный процесс. Во время практических занятий сотрудники разобрали принципы командной коммуникации. Очень полезными навыками, которым было посвящено особое внимание на тренинге, участники признали правила эффективной коммуникации и способы донесения до оппонента своей позиции.

Все эти вопросы повышения качества взаимодействия различных структурных единиц в составе одного предприятия были разобраны при решении одной конкретной задачи – совершенствование методов контрактации и планирования на Гремячинском ГОКе.

Фото: ЕвроХим.

Соответственно обсуждаемой теме ведущими игроками тренинга стали сотрудники дирекции по финансам и экономике и дирекции по закупкам. Во время обсуждения текущих аспектов производства тренирующиеся, направляемые наставником, освоили методики активного слушания, поиска точек присоединения, научились формировать конструктивную обратную связь в коллективе.

Дебаты и общий мозговой штурм позволили найти «узкие места» взаимодействия подразделений. Участники семинара разработали схему оптимизации производственного процесса, наметили пути решения наиболее актуальных в настоящее время вопросов в сфере закупок, финансов и экономики предприятия.