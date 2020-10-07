Волгоградские энергетики «Россети Юг» нашли именной медальон времен войны

Фото: Россети Юг.

С 26 по 30 сентября проходила операция по поднятию останков узников немецкого концлагеря «Дулаг-205», располагавшегося во время Великой Отечественной войны возле поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. В ней вместе с поисковиками отрядов «Гвардия» и «Безымянная Высота» принимали участие сотрудники филиала «Россети Юг».

При раскопках наверх были подняты останки 32 солдат и мирных жителей, которые были убиты фашистскими захватчиками. А инженеру первой категории службы подстанций ПО «Волгоградские электрические сети» Алексею Беднарчуку удалось найти медальон советского солдата, который погиб, как и тысячи других узников данного концентрационного лагеря, когда шла Сталинградская битва.

Фото: Россети Юг.

В поисках останков погибших бойцов он участвует во второй раз. В первой экспедиции ему удалось обнаружить именной котелок. Тогда среди останков 44 человек это оказалась единственная находка с именем погибшего.

«В этот раз был найден медальон», - рассказал энергетик.

Найти в ходе раскопок именной медальон солдата или посуду, где нанесены инициалы или полные фамилия, имя и отчество, считается у поисковиков большой удачей. Через много лет по ним удается определить место, где погибли считавшиеся пропавшими без вести. Об этом узнают родные погибшего, а его останки возвращаются на малую родину.

Фото: Россети Юг.

Во время войны большинство солдат не хотело носить на себе именные медальоны, которые бойцы называли из-за суеверия «смертными». А когда началась Великая Отечественная война, их вообще еще не было. Ценную находку передали экспертам, которым предстоит прочитать и восстановить имя погибшего в концлагере военнопленного.

Поисковики намерены продолжить работу по поиску останков людей, которые погибли во время войны в лагере «Дулаг-205». Энергетиками компании «Россети Юг» оказывается поддержка поисковикам региона. Кроме того, они сами принимают участие в поисках и поднятии останков погибших в ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти».