Ирина Гусева поздравила учителей с праздником

Ирина Гусева навестила первого учителя - Людмилу Юрьевну Легкодимову. Фото: соцсети

В День учителя депутат Государственной Думы РФ от Волгоградской области Ирина Гусева от имени фракции "Единая Россия" поздравила всех педагогов с профессиональным праздником.

- Низкий поклон всем вам, российские учителя! Огромное спасибо, что в советское время дали нам хорошее образование; в начале 90-х сохранили систему, а сегодня приумножаете и совершенствуете ее. Низкий вам поклон! – написала депутат на своей странице.

В праздничный день и накануне Ирина Гусева постаралась охватить как можно больше школ и поздравить педагогов: лично, через сообщения и социальные сети. Парламентарий навестила свою первую учительницу, лично поздравила преподавателей Ленинского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области.

- Перед Днем учителя съездила к своему первому учителю - Легкодимовой Людмиле Юрьевне, которая взяла меня первоклашкой. Мы тепло встретились, душевно поговорили и попили чаю. Не забывайте своих учителей, потому что для них это важно. Вместе с нами из школы уходит частичка их души, - отмечает депутат.