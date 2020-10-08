Неандертальцы и гуннский котел: в волгоградском краеведческом музее обновили зал археологии

Зал завершат к концу октября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ноябре Волгоградский областной краеведческий музей пригласит гостей в обновленный зал «Археология». После реконструкции здесь не только новый интерьер, который создал главный художник музея Сергей Левин, но и новые экспонаты, до этого долго хранившиеся в запасниках. Встречать посетителей будет семейство неандертальцев, а главной жемчужиной экспозиции станет самый большой в мире бронзовый гуннский котел.

Посетителей ждут неандертальцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В период пандемии музеям работать непросто, но краеведческий с пользой использовал то время, пока в залах не было посетителей. «Археология» изменилась полностью: новые витрины с подсветкой, стоянка первобытного человека, сарматка и сарматянин, множество уникальных находок из древних курганов. Часть экспонатов пока еще на реставрации.

Множество экспонатов волгоградцы еще не видели. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В наших фондах находится более пяти тысяч археологических экспонатов, многие достойны того, чтобы экспонировать их на мировом уровне. Мы должны были показать их волгоградцам и туристам, - отмечает директор краеведческого музея Анатолий Мальченко. – К сожалению, здесь нельзя выставлять сарматское золото, его мы сможем показать только в новом здании. Когда мы откроем залы в каланче, это будет грандиозно, но не сразу. Сначала нас должны туда пустить.

Анатолий Мальченко представил новый зал. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, залы в отданной краеведческому музею пожарной каланче уже давно готовы принять экспонаты. Но использовать их нельзя, пока не освободит кабинеты и не съедет в новый офис главный федеральный инспектор Дмитрий Сафонов. Он, однако, не торопится.

Обновляет залы музей на средства, которые выручил от продажи билетов. В коронавирусное время заработок, понятно, небольшой. И все же в здании на проспекте Ленина, 5а, уже обновили залы «Интерьеры», «Золотая Орда», завершается реконструкция «Археологии», отреставрировали и старинную лестницу на входе.

Нолвые витрины сделали с подсветкой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Следующий – зал истории. Готовится переехать из здания пресс-центр комитета культуры. Освободившиеся залы, скорее всего, займет палеонтологическая коллекция - одна из лучших в стране. По словам директора музея, работа предстоит колоссальная. Но уже через два года весь Волгоградский краеведческий музей будет выглядеть иначе.

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