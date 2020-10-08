«Просто бригады перепутались»: молодожены из Волгограда случайно познакомились на скорой, и теперь вместе спасают коронавирусных больных

Это была любовь с первого взгляда! Фото: из личного архива героев публикации

Она – студентка, он – опытный фельдшер «скорой». Судьба, не иначе, распорядилась так, что бригады для практикантов перепутались, и 21-летняя Савиля попала на обучение к 26-летнему Дмитрию Лапину. Влюбились сразу, а через год поженились. Сейчас оба работают в одну смену с коронавирусными больными. «Комсомолка» узнала подробности этой безумно красивой лавстори.

«БРИГАДЫ ПЕРЕПУТАЛИСЬ, Я ПОПАЛА К ДИМЕ»

Год назад, когда о коронавирусе никто не слышал и не говорил, Савиля училась на 4 курсе Волгоградского медицинского колледжа. К тому моменту Дмитрий окончил филиал этого же учебного заведения в Урюпинске. Тогда они еще не знали друг о друге.

- Я после колледжа сразу пошел в армию, в конце службы меня на Подстанцию № 8 Скорой медицинской помощи пригласил однокурсник. Более пяти лет я уже тут работаю, - рассказывает герой истории Дмитрий.

- А я пришла на практику на 4 курсе, и заведующая предложила мне и другим студентам устроиться на работу после получения диплома. Это было 29 октября, как сейчас помню день нашего знакомства, - с романтикой в голосе вспоминает Савиля. - На практике каждого студента отправляли к фельдшеру в определенную бригаду. Меня отправили к одной женщине, но случилось так, что бригады перепутались, и я попала к Диме.

Оба улыбаются.

"Высокомерная", - подумал он. "Мрачный", - подумала она. А потом любовь, свадьба, общая работа. Фото: из личного архива героев публикации

- Помню, в этот день должна была прийти студентка, - смеется Дима.

- А ты и не ожидал, что приду я, - подкалывает Савиля.

- Я вообще не знал, кто это будет. Тут подходит девушка, говорит, можно я с вами?

Оба снова не сдерживают улыбки от воспоминаний.

- Первое дежурство прошло легко, не было никаких стеснений. После пяти минут мы уже вовсю веселились и шутили, как будто сто лет знакомы, - говорит Дмитрий. – Насчет симпатии: понравилась сразу, но казалась какой-то высокомерной.

- А я его в первый день боялась даже, он мне показался угрюмым, мрачным человеком, - перебивает Савиля.

Три дня практики общались, лишь потом обменялись телефонами и стали встречаться после смен.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

И дальше завертелось. Дима приходил с работы и сразу на свидание.

- Он очень красиво ухаживал, всегда дарил цветы, водил в кафе рестораны и музеи, - говорит Савиля.

Дима же вставляет:

- А мне тяжело это все давалось, после суток хотелось поспать, но я рвался на свидание, такие сильные чувства между нами вспыхнули.

Красивая пара! Фото: из личного архива героев публикации

Признание в любви случилось на праздновании у друзей. Пока все веселились, влюбленные уединились и сказали друг другу те заветные три слова, от которых подкашиваются коленки. С тех пор они неразлучны. Савиля продолжила учиться на последнем курсе, а Дима с весны вовсю работал с коронавирусными больными.

6 августа пара поженилась. Правда, было уже не до пышных банкетов: расписались и сделали красивую фотосессию на память.

«Я ЕЕ ОТГОВАРИВАЛ»

Савиля пришла работать на подстанцию после свадьбы и уже месяц они с мужем работают в одной смене, но на разных машинах.

- Я ее отговаривал от этой профессии. Считаю, это не для девушки работа, она очень тяжелая, - говорит Дмитрий.

Но супруга настроена трудиться бок о бок с мужем. это их очень сближает. Поэтому попросили распределись их на одну смену, чтобы больше времени проводить вместе дома. Коллеги только поддерживают молодоженов.

- А вот родители очень переживают, особенно сейчас. Мы непосредственно контактируем с коронавирусными больными. Каждый день интересуются самочувствием, не случилось ли чего. Риски и раньше были: вызова к психически больным или нетрезвым. Но сейчас все усложнилось, - констатирует супруг.

Зато после трудных рабочих будней супруги только и делают, что обсуждают работу.

- Для нас это жизнь, это нельзя не обсуждать. Раньше я один рассказывал Савиле о смене, теперь мы делимся друг с другом, - смеется.

«ЛЮДИ НЕ ВИДЯТ, НАСКОЛЬКО ВСЕ СЕРЬЕЗНО»

О самой ситуации с коронавирусом Лапины знают больше остальных, понимают серьезность, призывают людей к ответственности за себя и окружающих.

- В плане коронавируса ситуация тяжелая. Последнее время мы не спим на сутках вообще. Не то, что не спим, заезжаем на подстанцию пару раз поесть и все. Это с утра и до ночи. Такого за свои пять лет работы я не припомню. Мест для больных даже с пневмонией порой не бывает, ночью оставляем их дома, на следующий день кого-то выписывают и госпитализируем, - рассказывает Дима.

И тут фельдшеры сталкиваются с упреками пациентов, почему так долго едет скорая. Постоянно приходится объяснять, что только на экстренный вызов дается 20 минут.

- Бывает на обычные вызовы приезжаем в течение шести и более часов. Одни недовольны, другие спокойно к этому относятся, так как понимают обстановку. Труднее всего объяснить больному, почему его не отвозят в больницу, а оставляют лечиться дома.

Вместе на смену, вместе домой, вместе на романтические прогулки. Семья Лапиных. Фото: из личного архива героев публикации

С тяжелыми ковидными больными пара редко сталкивалась.

- Трудно именно по объему работы, ее стало гораздо больше. Никуда не делись вызова на места ДТП, к инфарктным пациентам и другим больным, - отмечает Дмитрий.

Супруги советуют волгоградцам не забывать о масках, соблюдении элементарных санитарно-эпидемиологических правилах безопасности.

- В Средневековье, когда люди погибали от чумы, все видели вживую, насколько все это ужасно. А сейчас по телевизору или в интернете люди видят только цифры и не придают этому значения. Это никогда не закончится, если каждый не возьмет на себя ответственность.