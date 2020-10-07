В Волгограде от коронавируса умерла акушер-гинеколог

Медик скончалась в больнице, ее коллеги не смогли ей помочь. Фото с сайта ВОКБ №1.

Смертельные сводки коронавируса уже напоминают боевые: все чаще встречаются сообщения «умер врач… медсестра… санитарка…». Сегодня утром, 7 октября, печальная новость пришла из Волгоградской областной больницы №1 – «Не стало нашей коллеги, врача - акушера-гинеколога Ларисы Васильевны Якушевой». Ей было всего 52 года.

Причину смерти пока не называют. В облздраве «КП-Волгоград» ответили, как всегда, уклончиво – «ведется посмертное исследование, которое и установит причину смерти». Так всегда говорят, когда речь идет о смерти от COVID-19, потому в официальную летальную статистику жертв коронавируса заносят только спустя полтора-два месяца, когда подтверждают анализы референц-центра.

Известно, что Лариса Якушеа в последние дни своей жизни находилась на стационарном лечении. Вероятнее всенго, лежала в ковидном госпитале. Сегодня ночью ее не стало.

Лариса Васильевна была опытным акушером-гинекологом. Окончила Волгоградский медуниверситет сначала по специализации «лечебное дело», потом по специальности «акушерство и гинекология». 26 лет она проработала в Волгоградской областной клинической больнице №1. Ее по-праву называли «Врач от Бога».

«Акушерство и гинекология были ее призванием, грамотность и уверенность врача в ней сочетались с человеческой чуткостью и неравнодушием. Именно такой ее запомнят коллеги и пациентки...», - написали в некрологе на портале ВОКБ №1 коллеги врача.

В интернете на любом сайте о врачах вы найдете о Ларисе Якушевой только положительные отзывы.

«Лучший врач! Профессионал в своём деле! Девочки, хотите быть здоровыми и испытать радость материнства, тогда доверяйтесь только ей! Она лучший специалист и замечательный человек», «Я 17 лет не могла забеременеть, побывала у разных врачей, пока не нашла Ларису Якушеву. Профессионал высочайшего класса, компетентный и доброжелательный врач. Низкий ей поклон и успехов в её нелёгкой, но такой необходимой нам женщинам профессии!», «Это солнышко, доброе, красивое, отзывчивое. Она оперировала меня и сделала невозможное возможным. Люблю её, мою спасительницу!», - это лишь часть теплых слов, которые оставляли пациенты волгоградского врача на всевозможных ресурсах.

Сегодня все они грустят вместе с родными гинеколога.

«Огромная невосполнимая потеря!», «До слез жалко потерять такого человека», «Ужасное известие, страшно сказать – была», «Горе горькое», «Светлая память», - пишут волгоградцы под некрологом в инстаграме.

Светлая память!