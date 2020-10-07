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Общество

Концессионер ЦПКиО отсудил у мэрии Волгограда 12 миллионов

Это была неустойка, ранее выплаченная инвестором за срыв реконструкции парка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядел ЦПКиО в сентябре 2020 года.

Так выглядел ЦПКиО в сентябре 2020 года.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЦПКиО Волгограда давно стал притчей во языцех. Концессионер сорвал все сроки по реконструкции центрального парка и за это выплатил администрации Волгограда 12,3 миллиона рублей неустойки. Но 5 октября Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону ООО «Парк» и принял решение о взыскании с администрации Волгограда этой суммы как неосновательного обогащения. Плюс сверх того 200 тысяч рублей - проценты и пошлина.

Соглашение о реконструкции Центрального парка культуры и отдыха мэрия и ООО «Парк» заключили в июне 2017 года. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств концессионер предоставил банковскую гарантию. Чего только не обещал сделать инвестор – колесо обозрения, аттракционы, детские городки, новые зоны для отдыха, спорта и развлечений. Часть должна была быть готова уже к ЧМ-2018, все остальное – к 1 мая 2020 года. Но воз и ныне там. ЦПКиО совсем не похож на парк мечты. Поэтому администрация Волгограда истребовала с ООО «Парк» 13,5 миллиона рублей в обеспечение основного обязательства, а также за ненадлежащее исполнение условий соглашения.

ЦПКиО совсем не похож на тот райский уголок, что обещал сделать инвестор.

ЦПКиО совсем не похож на тот райский уголок, что обещал сделать инвестор.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- ООО «Парк» признал свою ответственность за нарушение сроков исполнения и в общей сложности выплатил порядка 1,2 миллиона рублей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. - Администрация Волгограда обратилась в банк с требованием об осуществлении платежа по банковской гарантии. По результатам рассмотрения направленных документов банком в бюджет Волгограда было перечислено еще 12,3 миллиона рублей.

Именно эту сумму инвестор и решил вернуть через суд, так как несмотря на срыв сроков, намерен в итоге завершить реконструкцию ЦПКиО в полном объеме. Задержку объяснили тем, что из-за ограничений по коронавирусу часть заказанного оборудования и материалов поступает с опозданием.

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