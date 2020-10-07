Концессионер ЦПКиО отсудил у мэрии Волгограда 12 миллионов

Так выглядел ЦПКиО в сентябре 2020 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЦПКиО Волгограда давно стал притчей во языцех. Концессионер сорвал все сроки по реконструкции центрального парка и за это выплатил администрации Волгограда 12,3 миллиона рублей неустойки. Но 5 октября Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону ООО «Парк» и принял решение о взыскании с администрации Волгограда этой суммы как неосновательного обогащения. Плюс сверх того 200 тысяч рублей - проценты и пошлина.

Соглашение о реконструкции Центрального парка культуры и отдыха мэрия и ООО «Парк» заключили в июне 2017 года. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств концессионер предоставил банковскую гарантию. Чего только не обещал сделать инвестор – колесо обозрения, аттракционы, детские городки, новые зоны для отдыха, спорта и развлечений. Часть должна была быть готова уже к ЧМ-2018, все остальное – к 1 мая 2020 года. Но воз и ныне там. ЦПКиО совсем не похож на парк мечты. Поэтому администрация Волгограда истребовала с ООО «Парк» 13,5 миллиона рублей в обеспечение основного обязательства, а также за ненадлежащее исполнение условий соглашения.

ЦПКиО совсем не похож на тот райский уголок, что обещал сделать инвестор. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- ООО «Парк» признал свою ответственность за нарушение сроков исполнения и в общей сложности выплатил порядка 1,2 миллиона рублей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. - Администрация Волгограда обратилась в банк с требованием об осуществлении платежа по банковской гарантии. По результатам рассмотрения направленных документов банком в бюджет Волгограда было перечислено еще 12,3 миллиона рублей.

Именно эту сумму инвестор и решил вернуть через суд, так как несмотря на срыв сроков, намерен в итоге завершить реконструкцию ЦПКиО в полном объеме. Задержку объяснили тем, что из-за ограничений по коронавирусу часть заказанного оборудования и материалов поступает с опозданием.