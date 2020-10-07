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Волгоградцам рассылают долговые платежки за коммуналку

Жители областного центра этой осенью получат квитанции по долгам за ЖКХ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцам придут долговые счета за коммуналку.

Волгоградцам придут долговые счета за коммуналку.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Из-за пандемии коронавируса волгоградцам с весны не начисляют пени за долги за жилищно-коммунальные услуги. И задолженность жителей Волгограда по счетам управляющих компаний, «Концессий» и «Управления отходами - Волгоград» неуклонно растет. Речь идет о колоссальных суммах. Счет идет на сотни миллионов рублей. Так что этой осенью ИВЦ ЖКХ и ТЭК продолжит рассылать долговые квитанции тем, у кого накопилась задолженность от двух месяцев и более.

- Проблема дебиторской задолженности носит системный характер. Но коммунальщики не могут годами ждать оплату за свою работу. Для удобного информирования об имеющейся задолженности и возможности ее погашения и существует долговая квитанция, - поясняют в вычислительном центре.

На каждого исполнителя жилищных и коммунальных услуг приходит отдельная квитанция – за воду, за тепло, за услуги УК. В платежке отражен период, когда появилась задолженность. Так что волгоградцы смогут провести сверку и оплатить долг. В противном случае ресурсники и управкомпании могут начать процесс взыскания через суд.

Хотя жителей региона и освободили от начисления неустойки за просрочку коммунальных платежей из-за сложной экономической ситуации на фоне пандемии, на обязанность оплачивать услуги это не распространяется. К тому же действует отсрочка на пени только до 1 января 2021 года.

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