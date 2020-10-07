Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 октября: врачи поликлиник выезжают к пациентам даже ночью, в больницы забирают только тяжелых

7 октября в Волгоградской области коронавирусом заболели 145 человек, двое умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает охватывать все большее число жителей Волгоградской области. Прирост новых случаев высок, как никогда. 7 октября в регионе заболели 145 человек, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. За время пандемии COVID-19 выявлен уже у 16 021 волгоградце. По всей стране также темпы заболевания стали выше. За сутки в России заболел 11 115 человек в 85 регионах страны. У 27% из них отсутствовали какие-либо симптомы ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 7 октября 2020 года.

Статистика ИЦК

В Волгоградской области увеличилось число летальных исходов от коронавируса. 7 октября ИЦК объявил о двух смертях, всего умерли уже 156 человек. По России за сутки скончались 202 пациента.

Становится больше и тех, кому удается справиться с коронавирусом. Накануне выписку с выздоровлением получили 110 жителей Волгоградской области, сообщает ИЦК. Обще число победивших болезнь в регионе составляет 13 980 человек.

При этом многим волгоградцам приходиться лечиться в домашних условиях. Не всех больных с признаками ковида везут в больницы. Сотрудники скорой помощи сетуют на отсутствие свободных коек. Хотя в комитете здравоохранения накануне заявили, что свободно порядка девятисот мест в стационарах.

И какая на самом деле статистика с заболеваемостью коронавирусом, точно не известно. В облздраве отметили, что тесты на стадии пневмонии могут быть отрицательными. А кому-то элементарно приходиться очень долго ждать результатов анализов, что тоже влияет на реальное положение дел со статистикой. В Волгоградской области наращивают ПЦР-тестов на COVID-19. Готовится к открытию лаборатория в Михайловке.

Поликлиники региона перейдут на работу в три смены. Участковые терапевты будут выезжать к пациентом на дом и в ночное время. Медики и без того работали в тяжелых условиях. Но коронавирус заставляет тратить еще больше сил.

Все больше волгоградских школ, детских садов уходят на карантин. Закрываются отдельные группы или классы. Но всеобщих каникул или перевода на дистанционное обучение не планируется. На удаленке проходят только лекции у студентов.