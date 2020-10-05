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Проверь свой английский

Специально ко дню учителя компания «Ростелеком представляет специальный проект – викторину «Проверь свой английский»
Источник:kp.ru
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Фото: ПАО "Ростелеком".

Фото: ПАО "Ростелеком".

С ее помощью вы можете уточнить, насколько хороши ваши знания иностранного языка и познакомиться с сервисом онлайн-образования «Ростелеком Лицей», в котором можно освоить английский с эксклюзивным авторским курсом «От нуля до Intermediate». Ответьте на вопросы викторины, найдите правильный перевод представленных фраз и получите две недели бесплатного доступа к образовательному онлайн-сервису «Ростелеком Лицей».

Чтобы получить ваш подарок, отправьте слово «промокод» на электронный адрес elmira.kp@mail.ru с указанием ваших Имени и Фамилии. В ответ вам придет ссылка на бесплатное пользование приложением «Ростелеком Лицей».

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