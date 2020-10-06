Больных коронавирусом в Волгограде гораздо больше, чем в статистике

Под коронавирус в Волгоградской области перепрофилируют ее несколько больниц. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня в Волгоградской области по данным Роспотребнадзора уже около 16 тысяч заболевших коронавирусом. Каждый день фиксируют 130 – 140 новых случаев. В ковидных больницах проходят лечение более 4,2 тысячи пациентов, лишь у трети из них подтвержден коронавирус. Как заявляют в облздраве, на самом деле заразившихся в Волгограде гораздо больше. Ведь почти три тысячи человек лежат в госпиталях с пневмонией при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

По словам медиков, со временем коронавирус опускается в легкие. Если в носоглотке вируса уже нет - ПЦР-тест будет отрицательным. А вот во время теста на антитела при этом в организме могут обнаружить антитела класса IgM (острая фаза) и класса IgG (выздоровление).

- Человек при отрицательном ПЦР-тесте вирус не выделяет. Когда он переболел этим коронавирусом, и на самом ли деле переболел, или это, возможно, какие-то ложноположительные реакции, будет определять сам врач, - рассказала на брифинге главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.

Если коронавирус не выделяется, пациент не опасен. Но диагноз врачи ставят в комплексе с остальными показателями, ведь лечить его все равно нужно.

- Есть положительный ПЦР-тест - есть коронавирусная инфекция. Если есть клинические проявления, которые похожи на коронавирус, но ПЦР-тест отрицательный, мы тогда определяем иммуноглобулины IgM и IgG. Если есть клиника и иммуноглобулины класса IgM, то тогда мы можем поставить коронавирусную инфекцию, - раскрывает алгоритм действий медиков главный инфекционист.

Однако в статистике, которую ведет Роспотребнадзор и которую каждый день обновляют разные сайты, такие случаи не фиксируют.

- Мы другая структура, мы ведем свою статистику и кодировку заболевания. Есть лабораторно подтвержденный диагноз. Есть коронавирусная инфекция, которая ставится на основании клинических данных и ПЦР-тест будет отрицательный. И таких достаточно много случаев, когда вирус уже не высевается, уже начались его последствия в виде пневмонии, цитокинового шторма и так далее. Такие данные Роспотребнадзор не учитывает, - подтверждает зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

- Мы их считаем, как коронавирусную инфекцию, лабораторно неподтвержденную, и у себя учитываем. Поэтому данные наши и Роспотребнадзора будут всегда расходиться. Это ни на что не влияет. Принципиально то, сколько у нас болеет пневмониями. К сожалению, эта цифра пока растет.