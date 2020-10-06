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Общество

Пять волгоградских собак, которые счастливы в Швеции

Волонтеры Волгоградской области сотрудничают с фондом «Русские спасенные собаки» и пристраивают подопечных за границу
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Вот, кому жить хорошо! Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Вот, кому жить хорошо! Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Бездомные собаки в Волгограде практически никому не нужны, а вот в Швеции они пользуются огромной популярностью. Наши волонтеры, которые каждый день спасают десятки уличных животных от голодной смерти, сотрудничают с шведским фондом «Русские спасенные собаки» («Russian rescued dogs»). Приюты «Помощь Бучу и домашним животным» и «Хвостики: помощь бездомным животным» после трудной работы не могут не радоваться ее результатом. Своей радостью они делятся с читателями «Комсомолки».

ЖИЛА НА БАЗЕ, ГДЕ ВСЕ ПИНАЛИ

Спать, валяться, балдеть - красота! Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Спать, валяться, балдеть - красота! Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Маленькая Гера когда-то жила на одной из баз Волгограда, где ее пинали и гоняли все, кому не лень. Лишь попав в приют, собачка приобрела стойкий характер, быстро социализировалась и вдруг стала жительницей Швеции! Конечно, не «вдруг», ее просто захотела приютить одна шведская семья, которая до этого уже забрала из переполненного собаками города-героя другую подопечную – Тельму. В общем, эти две подружки, как видите, живут и ни в чем себе не отказывают.

СЕСТРИЧКИ УМИРАЛИ НА ДАЧАХ

Сестрички иногда встречаются и машут друг другу хвостиками. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Сестрички иногда встречаются и машут друг другу хвостиками. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Дафна и Ариель родились на дачах, да там и остались на зиму благодаря безответственным хозяевам. Зоозащитники полгода назад пристроили этих «принцесс» за границу в разные семьи. Правда, там сестрички часто встречаются и узнают друг друга с первого взгляда.

"ЕЙ БЫЛО ВСЕГО ПАРУ НЕДЕЛЬ"

Новая семья Шарлотты преисполнена благодарности русским волонтерам. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Новая семья Шарлотты преисполнена благодарности русским волонтерам. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

А вот Шарлотта к волонтерам попала двухнедельным щенком: на улице она умерла бы от мартовских заморозков. Ее выкормили, выходили до таких вот размеров. Собака оказалась не только умной, но и способной. Ей долго не могли найти хозяев, пока не откликнулась семья из Швеции. Что умеет: открывать двери, ловить мышей, знает команды. В общем, новым родителям будет очень нескучно в компании Шарлотты.

ЗАБРАЛИ У ОТЛОВЩИКОВ

Настоящее счастье Фаина нашла в Швеции. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Настоящее счастье Фаина нашла в Швеции. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Знаете, жизнь в отлове подобна концлагерю: собакам тесно, часто негде даже прилечь, а уж про питание отдельная история. Фаину буквально спасли из городского отлова. Правда, собака грустила даже у зоозащитников, где о ней заботились. По-настоящему раскрылась уже в Швеции: хозяева увидели всю трогательность новой питомицы.

Напомним, волгоградские приюты «Помощь Бучу и домашним животным». и «Хвостики: помощь бездомным животным» всегда очень остро нуждаются в помощи. Актуальную информацию можно найти по ссылкам на странички в соцсетях.

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