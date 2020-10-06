Пять волгоградских собак, которые счастливы в Швеции

Вот, кому жить хорошо! Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Бездомные собаки в Волгограде практически никому не нужны, а вот в Швеции они пользуются огромной популярностью. Наши волонтеры, которые каждый день спасают десятки уличных животных от голодной смерти, сотрудничают с шведским фондом «Русские спасенные собаки» («Russian rescued dogs»). Приюты «Помощь Бучу и домашним животным» и «Хвостики: помощь бездомным животным» после трудной работы не могут не радоваться ее результатом. Своей радостью они делятся с читателями «Комсомолки».

ЖИЛА НА БАЗЕ, ГДЕ ВСЕ ПИНАЛИ

Спать, валяться, балдеть - красота! Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Маленькая Гера когда-то жила на одной из баз Волгограда, где ее пинали и гоняли все, кому не лень. Лишь попав в приют, собачка приобрела стойкий характер, быстро социализировалась и вдруг стала жительницей Швеции! Конечно, не «вдруг», ее просто захотела приютить одна шведская семья, которая до этого уже забрала из переполненного собаками города-героя другую подопечную – Тельму. В общем, эти две подружки, как видите, живут и ни в чем себе не отказывают.

СЕСТРИЧКИ УМИРАЛИ НА ДАЧАХ

Сестрички иногда встречаются и машут друг другу хвостиками. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Дафна и Ариель родились на дачах, да там и остались на зиму благодаря безответственным хозяевам. Зоозащитники полгода назад пристроили этих «принцесс» за границу в разные семьи. Правда, там сестрички часто встречаются и узнают друг друга с первого взгляда.

"ЕЙ БЫЛО ВСЕГО ПАРУ НЕДЕЛЬ"

Новая семья Шарлотты преисполнена благодарности русским волонтерам. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

А вот Шарлотта к волонтерам попала двухнедельным щенком: на улице она умерла бы от мартовских заморозков. Ее выкормили, выходили до таких вот размеров. Собака оказалась не только умной, но и способной. Ей долго не могли найти хозяев, пока не откликнулась семья из Швеции. Что умеет: открывать двери, ловить мышей, знает команды. В общем, новым родителям будет очень нескучно в компании Шарлотты.

ЗАБРАЛИ У ОТЛОВЩИКОВ

Настоящее счастье Фаина нашла в Швеции. Фото предоставили волонтеры волгоградских приютов.

Знаете, жизнь в отлове подобна концлагерю: собакам тесно, часто негде даже прилечь, а уж про питание отдельная история. Фаину буквально спасли из городского отлова. Правда, собака грустила даже у зоозащитников, где о ней заботились. По-настоящему раскрылась уже в Швеции: хозяева увидели всю трогательность новой питомицы.

Напомним, волгоградские приюты «Помощь Бучу и домашним животным». и «Хвостики: помощь бездомным животным» всегда очень остро нуждаются в помощи. Актуальную информацию можно найти по ссылкам на странички в соцсетях.