Волгоградские власти о нехватке мест в больницах: «Мы не можем раздувать количество ковидных коек до бесконечности»

Мест для всех не хватает, к кому-то врачи приезжают домой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Каждый день заболевшие коронавирусом волгоградцы сталкиваются с ситуацией: с высокой температурой и всеми симптомами ковида их не берут в больницу. Кому-то врачи говорят, что нет показаний для госпитализации, другим – что нет мест в больнице. Жители области живут с постоянной тревогой – боятся умереть дома без медицинской помощи, или попасть в больницу в уже критическом состоянии. Волгоградские чиновники отрицают, что в больницах закончились места. Зам главы облздрава Николай Алимов отмечает, что госпитализируют пациентов не по их желанию, а по показаниям. Решение принимает врач.

- Нет ни одного пациента, которому бы мы отказали в госпитализации, если у него были показания, - объясняет Николай Алимов. Но у нас ресурсы ограничены. До бесконечности раздуваться не можем. Привлекаем все ресурсы: открываем койки, приглашаем ординаторов, студентов последних курсов.

На 6 октября в стационарах Волгоградской области побит очередной рекорд: 4231 пациент находится на лечении. По информации облздрава, сейчас заполнены 80% коек, свободны на 6 октября 996 мест. Правда, не всем они подходят. Это могут быть койки в детском отделении, или для беременных. Поэтому не каждого человека могут на них положить. Каждый час ситуация меняется. Если еще вечером в больницах не было мест, то на следующий день, после выписки выздоровевших людей, они освобождаются. Власти готовят еще 2000 коек, но надеются, что они не понадобятся:

- Вы должны понимать, что чем больше мы расширяем число коек для ковидных больных, тем больше мы закрываем других коек, ограничиваем другую помощь. Как правило, плановую помощь урезаем. Но, к сожалению, другие болезни тоже никуда не ушли, люди болеют. То есть какие-то другие граждане помощи лишатся. Из двух зол выбираем меньшее, - объясняет Алимов.

В облздраве отмечают – ситуация очень напряженная. Если говорить про нагрузку на систему здравоохранения Волгоградской области, то сейчас пиковая нагрузка с начала пандемии. Количество вызовов на скорую превышает количество машин в наличии. Приходится подключать врачей поликлиник, которые теперь и ночью выезжают на вызовы.

- Кабинеты неотложной помощи поликлиник мы сейчас на постоянной основе планируем переводить в трехсменный режим работы, это будет помощь службе «скорой». Вчера ночью в очередной раз мы выводили поликлиники в точечном порядке, но мы планируем в ближайшее время это сделать на постоянной основе, - продолжает Алимов. - У нас службу скорой помощи будет страховать бригада неотложной помощи при поликлиниках, в том числе ночью, в том числе и в выходные.

Где брать людские ресурсы? Врачей-терапевтов не хватало и до пандемии, а сейчас они тоже болеют, некоторые умирают. На помощь сложное время придут 200 ординаторов медуниверситетов и студенты медицинского колледжа.

- Легкие формы заболевания должны лечиться дома, - считает главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова. – Никто вас без помощи не оставит, но вы будете находиться на амбулаторном лечении. Дома, в достаточно благоприятных условиях. Хочу напомнить, что когда пациент попадает в стационар, где концентрация вируса гораздо больше, чем дома, он может получить дополнительную порцию вируса, может произойти реинфицирование. Поэтому, оставаясь дома под наблюдением амбулаторной службы, вы сами себя предохраняете от более тяжелого заболевания. Пациенты со средней и тяжелой формой заболевания, конечно, будут госпитализированы. Не нужно поддаваться панике. Если у вас поднялась температура, если у вас недомогание, обращайтесь за помощью в амбулаторное звено. Если вас пропало обоняние, не нужно вызывать скорую ночью. Необходимо просто обратиться за медиинской помощью в поликлинику на следующий день. Если температура повышена больше 5 дней, нужно обследовать больного и смотреть, есть ли показания для госпитализации. Но существует группа, которая более подвержена осложнениям: это люди старше 65 лет, или те, которые имеют хронические заболевания. Эта группа пациентов должна быть госпитализирована.