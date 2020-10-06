В парке Гагарина высаживают туи и кизильник

Туи появились на боковых аллеях у ДК Гагарина. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда на этой неделе стартовали работы по озеленению. Взамен сотен вырубленных деревьев и выкорчеванных кустарников здесь высаживают новые. На боковых аллеях у памятника и на аллее ВДВ высадили более 40 двухметровых туй «смарагд». Вдоль забора начали высаживать живую изгородь из кизильника. Всего до конца осени в парке появится около 4,5 тысячи растений, большая часть из которых – кустарники.

Вдоль забора на Титова высаживают живую изгородь из кизильника. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Туи и клены уже высадили у бюста генералу Маргелову. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Если кустарник – это несколько тоненьких прутиков, которые пока толком и не видны, то туи и можжевельник уже издали манят своей зеленью. Вокруг них на боковых аллеях уже расстелили газон и обнесли все это временным забором, чтобы гуляющие по превратившемуся в стройплощадку парку не угробили их раньше времени.

Пока новый газон и туи закрыли заборчиком. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Живая изгородь из кизильника протянется на 1300 метров вдоль забора на улице Титова. В зоне игровых площадок на месте прежней танцплощадки высадят можжевельник казацкий, дерн и березы. Угол парка у бюста генералу Маргелову украсят более полусотни белых акаций, серебристых кленов и лип. Высота деревьев будет от полутора до 4 метров.

У сцены высадили можжевельники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В дальнейшем сортовой состав будет увеличиваться, потому что площадь озеленения составит 63% площади парка. Для ухода за растениями уже проложили более 4 тысяч метров поливочного водопровода, - рассказывает замдиректора МБУ «Северное» Илья Багров.

Вдоль боковых аллей подготовили места под беседки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока же плитки и бетона в парке куда больше, чем зелени. Как ларьков, которых здесь никогда не было. Вдоль боковых аллей уже готовят место под беседки. Установили почти все фонари. Со стены на сцене улыбается первый космонавт – Юрий Гагарин. Рядом тоже зеленеют новые кустарники.

"Космические" фонари и странные ларьки украсили главную аллею. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Залили бетоном места под будущие спортплощадки и детские городки. По словам директора парка Гагарина Евгения Ким, сами качели, карусели и турники уже лежат на складах и ждут своего часа. Завершить все работы здесь должны в этом году.