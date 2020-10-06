Волгоградский университет: успешное завершение приемной кампании

Фото: ВолГУ.

- Алла Эдуардовна, этот год был непростым во всех отношениях. Наверняка и при поступлении в вузы абитуриенты испытывали определенные трудности. Как Волгоградский университет вел приемную кампанию, были ли какие-либо сложности у поступающих?

- Действительно, особенности 2020 года наложили отпечаток на все сферы нашей жизни, исключением не является и приемная кампания в вузы. Однако Волгоградский государственный университет преодолел все перипетии и с большим успехом провел прием абитуриентов.

Во-первых, наш университет вошел в пилотный проект Министерства науки и высшего образования РФ «Поступай онлайн». Мы стали единственным вузом в Волгоградской области и одним из 54 вузов России, отобранных в результате серьезного конкурса, где был внедрен этот суперсервис, что позволило ВолГУ принять активное участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика». Суперсервис дал возможность абитуриентам подать документы в вуз в электронном формате, а это сократило временные и транспортные затраты, обеспечил возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию и вообще получать самые полные и достоверные сведения по приему, в том числе открытый рейтинг в цифровом пространстве. Отмечу, что абитуриентам и их родителям на сайте университета была доступна абсолютно вся информация, обновляемая в ежедневном режиме. Работали и другие форматы информационного взаимодействия.

Во-вторых, сразу после принятия ограничительных мер в марте 2020 г. мы перевели профориентационную и консультационную работу с абитуриентами в онлайн. На созданной в университете платформе «ВолГУ ДОМа» все институты провели дни открытых дверей, где абитуриентам рассказали о всех направлениях подготовки бакалавров и магистров, открытых в университете, подчеркнули достоинства и преимущества каждой специальности; были проведены беседы с выпускниками школ, круглые столы, в режиме видеоконференций руководители образовательных программ, «Дома научной коллаборации им. З. В. Ермольевой», центра формирования контингента дали ответы на любые вопросы, касающиеся поступления в университет и обучения.

В-третьих, мы создали систему индивидуального консультирования абитуриентов. Проект «Поступить в ВолГУ» позволил поступающим сориентироваться в направлениях подготовки, практически в мгновенном режиме получить консультацию от тьюторов, закрепленных за каждым абитуриентом, что, безусловно, помогло выпускникам школ окончательно определиться с выбором будущей профессии. Хочу подчеркнуть, что в университете налажена система работы со школьниками в рамках Дома научной коллаборации, пространства проектной коллективной работы «Точка кипения», Малого матфака и других форм взаимодействия, которая впоследствии трансформируется в систему непрерывного образования: школьников мы принимаем в Университетский колледж, где есть профессии из списка ТОП-50, в университете есть все уровни образования от бакалавриата, специалитета, магистратуры до аспирантуры и докторантуры. Кстати, в этом году по сравнению с 2019 г. в полтора раза (с 50 до 73 человек) вырос прием в аспирантуру, в том числе и иностранных граждан. Так что закрытые границы не помешают молодым людям получить качественное образование в Волгоградском университете.

Уверена, что предпринятые нами мероприятия по профориентационной деятельности и подготовке к приему пошли на пользу всей Волгоградской области, потому что выпускники школ не уехали поступать в другие вузы, а остались учиться дома, тем самым укрепляя и в демографическом, и в социальном положении наш регион.

- Приемная кампания завершена, могли бы Вы рассказать о ее итогах?

- Безусловно, позитивным результатом является то, что Волгоградский государственный университет стал одним из лидеров в регионе по количеству принятых на первый курс: к нам поступили 2509 человек, что составляет 29% регионального рынка образовательных услуг, из них 672 человека поступили на договорную форму обучения, а это практически 36% среди государственных вузов. По сравнению с прошлым годом практически на 30% возрос прием на бюджетную форму обучения, который мы завершили к 1 сентября без дополнительного набора. Впервые в истории нашего университета, да и, пожалуй, в целом по региону, к нам поступили сразу 8 человек - победителей и призеров олимпиад, проводимых под эгидой Минобрнауки, 11 человек, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. В целом для поступивших на бюджетную основу средний балл ЕГЭ составляет 71,55%. Приведенные цифры убедительно свидетельствуют об отличной качественной подготовке студентов, зачисленных на первый курс, и позволяют надеяться на высококлассных специалистов в дальнейшем.

Конечно, это говорит о востребованности образовательных программ, реализуемых в ВолГУ. Отмечу, что Волгоградский университет единственный в Южном федеральном округе проводит обучение по направлениям подготовки «Наукоемкие технологии и экономика инноваций» и «Судебная и прокурорская деятельность», 63 направления подготовки являются уникальными для Волгоградской области, в том числе 31 программа соответствует перечню приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики, например, «Биотехнические системы и технологии», «Биоинженерия и биоинформатика», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Лазерная техника и лазерные технологии». Из 137 направлений подготовки, реализуемых в ВолГУ, 70 направлений - это математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, порядка 27% студентов, то есть почти третья часть, обучаются на IT-направлениях, то есть мы готовим кадры именно по тем специальностям, которые востребованы в регионе, необходимы для развития производства, позволяют получить профессиональные навыки для работы в условиях широкомасштабного развития цифровой экономики. Именно это обстоятельство в совокупности с научными разработками в области IT, отмеченными на ведущих конкурсах, таких как «Цифровой прорыв», «IT Планета», «IT-Диктант», «Ступени ROBOMIRа», сотрудничество с ведущими предприятиями IT индустрии SiminTech, Keysight Technologies, Cisco позволяют говорить о формировании в университете мощного информационного кластера.

Студенты Волгоградского университета принимают активное участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я - профессионал». Отмечу, что из 428 волгоградцев участниками заключительного тура являются 179 студентов ВолГУ, то есть почти половина. Наш университет стал одной из площадок проведения заключительного тура олимпиады «Я - профессионал» по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление».

Фото: ВолГУ.

Сочетание классического университетского образования и новых технологических разработок, высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава по праву позволяют сказать, что Волгоградский университет является центром инновационного, технологического и социального развития Волгоградской области. По данным рейтингового агентства «Эксперт», ВолГУ занимает 67-е место в рейтинге «100 лучших вузов России», а значит, мы находимся на правильном пути развития, способствуя формированию инновационной системы подготовки кадров в Волгоградской области, повышению уровня образования и культуры всего регионального сообщества.

- Алла Эдуардовна, в начале октября отмечается День учителя. Что бы Вы хотели пожелать всем учителям?

- Поздравляя коллег с Днем учителя, хочу пожелать всем, от учителей до преподавателей вузов и колледжей, талантливых учеников, вдохновения, профессиональных успехов, творческого роста! И давайте всегда помнить, что успех учителя заключается в успехах его учеников.

Екатерина Попова.

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