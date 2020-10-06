Всеобщих каникул не планируется: карантин объявлен в 65 школах Волгоградской области

В регионе пока не видят предпосылок для перевода школ на дистанционный режим обучения Фото: Олег ЗОЛОТО

КАРАНТИН В 65 ШКОЛАХ

Волгоградская область все больше разрастается коронавирусом. Специалисты отмечают, что ситуация сложная. Прирост заболевших большой, в том числе, среди детей. Однако карантин в школах и детских садах объявляется локально: на удаленку уходят либо отдельными классами при появлении случаев коронавируса, либо школами. Как рассказала на брифинге по COVID-19 председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, на утро 6 октября карантин объявлен в 121 классе 65 школ региона. При этом в некоторых общеобразовательных организациях при отсутствии положительных тестов у контрактах лиц карантин заканчивается, и дети возвращаются в школы.

- Всего на карантине порядка 2500 школьников, - отметила Лариса Савина. – Решение о введении дистанционного режима по ковиду принимается Роспотребнадзором совместно с образовательной организацией. Во время карантина помещения обрабатывают, обеззараживают. При этом некоторые школы с карантина уже вышли после получения отрицательных тестов у контактных лиц и выздоровевших.

ВСЕОБЩИХ КАНИКУЛ НЕ БУДЕТ

Лариса Савина рассказала, что ежедневно цифры по числу классов и школ на коронавирусном карантине меняется. Однако всеобщего ухода на дистанционный режим обучения не планируется.

- Карантин объявлен в школах в 13 городах и районах области. В некоторых образовательных организациях сейчас каникулы. И всеобщих каникул в области не планируется.

Напомним, у родителей есть право лично принять решение не водить ребенка в школу и перевести его на уделенное обучение. Для этого необходимо написать заявление.

- Такие заявления удовлетворяются. Если вдруг не находится понимание к такому решению родителей со стороны школы, то вопросы готова урегулировать «горячая линия» комитета образования. Такие же решения родителей могут применяться в отношении дошкольников. При переводе ребенка на дом место за ним в детсаду сохраняется и не взимается плата.

ПЕДАГОГИ ПРОТИВ УДАЛЕНКИ

Лариса Савина отметила, что удаленный режим работы предусмотрен для педагогов старше 65 лет, находящихся в зоне риска. Однако не все из них соглашаются обучать детей дистанционно.

В пяти городах и районах области карантин объявлен в детских садах. Закрыты 17 групп. Но цифра постоянно меняется, отмечает Лариса Савина.

Карантин также объявлен в 18 группах в восьми учреждениях среднего профессионального звена, а также в 52 группах восьми вузов. Напомним, организации практикуют смешанный формат обучения с проведением лекций в онлайн режиме.