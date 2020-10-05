В Волгограде «чертово колесо» затанцевало, как мост, а по улице поехал трамвай-памятник

В Волгограде "Колесо обозрения" стало "Колесом качения" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пандемия всех нас изрядно потрепала. Но наши люди обладают удивительной способностью – всегда и во всем искать позитив. И интернет, куда все «ломанулись» со страшной силой, стал наполняться не только новостями про коронавирус, но и безудержными мемами: про Наташу и котов, которые все уронили, про то, почему все покупают гречку, а не рис из Китая… Волгоградец, автор проекта Bez.coffee Алексей Копаев тоже уверен, что только позитивные эмоции укрепляют иммунитет. И стал создавать забавные видео, многие из которых уже превратились в вирусные ролики и волгоградские мемы. Секрет их популярности прост – он создает необычное из обычного.

- Люди привыкли к репортажным съемкам, эти постановочные картинки так приелись, что им перестали доверять. Зритель больше поверит видео, которое снято не со штатива, а с камеры телефона дрожащими руками. Я стал снимать и постепенно освоил новый для себя формат – маленьких видеороликов. Сегодня технологии шагнули далеко вперед, и те спецэффекты, которые раньше можно было создавать разве что в Голливуде, сегодня может сделать каждый из нас на своем компьютере или даже в телефоне. Я беру обычное видео и добавляю к нему немножко волшебства, - так описывает свою работу Алексей Копаев.

«Щелк» - и вместо выгоревших склонов у «Волгоград Арены» зеленеет сочная трава. «Щелк» - и по центральной улице Волгограда поехал трамвай серии Х (1928-1941 года выпусков).

- На самом деле ничего экстраординарного: просто снял наш трамвай-памятник в Горсаду и пустил его по рельсам навстречу «Татре», которые до сих пор ездят по городу. Так на одной улице в Волгограде встретились две эпохи. Необычное в обычном, - повторяет Алексей.

А вот видео, в котором можно «занырнуть» в фонтан «Искусство» и оказаться на центральной площади города. А можно одновременно побывать на Набережной утром и вечером.

Подобные видеоролики с успехом снимает знаменитый Уилл Смит. 50 миллионов его подписчиков с восторгом наблюдают за его новым творчеством. Но, думаете, только он умеет на карантине играть сам с собой, запуская бумерангом видеокамеру? (к слову, это его видео посмотрели 3,5 миллионов человек). Алексей Копаев тоже так умеет: лови «ответку» Смит!

Волгоградец даже с воланчиком для бадминтона полетал. А до такого, как наш земляк, не додумался и Илон Маск – Алексей «запустил» в Волгограде «Колесо качения».

- Когда я увидел, как сильный ветер раскачивает кабинки на нашем колесе обозрения во время последнего урагана, понял, что из этого может получиться весьма веселый ролик. Пока шел домой, придумал концепцию видео и подобрал музыку. И вуаля – «Колесо качения» в действии, - рассказывает автор проекта «bez.coffee».

Напомним, в 2010 году в Волгограде от сильного ветра "затанцевал" мост, а спустя ровно 10 лет - в 2020-м под порывами урагана затанцевало и "чертово колесо", которое построили неподалеку от моста на берегу Волги.

А почему «без кофе»?

- Да потому, что все прекрасное находится рядом, и, чтобы это увидеть, не нужны энергетики. Все, что нужно – умение замечать, фантазия и немного труда. На создание восьмисекундного ролика про трамвай я потратил 8 часов работы, но это того стоило, согласитесь?