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Подключили к ИВЛ, состояние тяжелое: врачу из Волгограда срочно нужна антиковидная плазма

Заболевшему коронавирусом Андрею Зубкову ищут вторую положительную группу крови
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Андрей Зубков 40 лет спасал людей, теперь ему самому нужна помощь. Фото: с личной странички героя публикации

Андрей Зубков 40 лет спасал людей, теперь ему самому нужна помощь. Фото: с личной странички героя публикации

Врачу кардиологу-реаниматологу больницы РЖД с 40-летним стажем работы Андрею Зубкову срочно требуется антиковидная плазма. Буквально вчера Андрея Васильевича ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ – его состояние за неделю резко ухудшилось.

- Отец попал в больницу №5 еще 25 сентября. До этого он почувствовал себя плохо, поднялась температура, начался кашель. Так как врачи регулярно проходят обследования на коронавирус, он сдал тест и получил положительный результат, - рассказал «КП-Волгоград» сын Василий Зубков. – Несколько дней в больнице он чувствовал себя неплохо, уже в среду подключили к кислороду, а накануне к ИВЛ. Все необходимые препараты для лечения есть, но врачи сразу сказали, что требуется антиковидная плазма, группа вторая положительная. Я в тот же день опубликовал пост в соцсетях, откликнулись многие.

Состояние Андрея Зубкова ухудшается из-за проблем с сердцем, но врачи хоть и не дают никаких прогнозов, до последнего борются за его жизнь.

- Я не знаю точно, какое поражение легких, нам не говорят, но насыщение крови кислородом даже на ИВЛ очень низкое – всего 88%, - говорит Василий.

Если кто-то из жителей Волгограда или области переболел коронавирусом имеет вторую положительную группу крови, а также желание помочь врачу, необходимо приехать по адресу: Волгоград, улица Голубинская дом № 9а (сдавать на голодный желудок). Обязательно сообщить, что кровь сдается для Зубкова Андрея Васильевича (больница №5).

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