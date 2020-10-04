Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 октября: плюс 129 заболевших и 1 смерть

Самые актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 4 октября 2020 года Волгоградская область по-прежнему занимает лидирующие позиции по приросту коронавирусных больных: если накануне регион был на 15-ом, то сегодня уже на 14-ом месте с возросшим числом инфицированных – плюс 129 человек за сутки (по данным за 3 октября инфицированных было 124). Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Таким образом за весь период пандемии 15603 волгоградца заразились COVID-19, 152 из них не выжили. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 4 октября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика коронавируса.

ИЦК сообщает о новой смерти жителя Волгоградской области от новой коронавирусной инфекции. Ею стала 63-летняя жительница города-героя. При этом в больницах сейчас остаются полторы тысячи человек и почти триста волгоградцев лечатся амбулаторно. Всего же волгоградским врачам удалось поставить на ноги 13622 пациента, если учитывать выписанных за последние сутки - пациента.

При этом в лидерах по числу прироста остаются Волгоград (+59) и Волжский (+25).

Напомним, что в Волгоградской области по-прежнему действует масочный режим в общественных местах, в том числе транспорте. Не стоит забывать о социальной дистанции – полтора метра. За нарушение рекомендаций Роспотребнадзора – штраф. С 30 сентября введен обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Всех, кто может работать удаленно, просят перейти именно на этот формат. Пока ситуация остается напряженной, для волгоградцев недоступны театры и кинотеатры, как и свадьбы и другие массовые мероприятия. При этом школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме, правда, из-за заболеваемости, в том числе ОРВИ, некоторые учебные заведения закрываются на карантин.