Уфа не удивила: тренер Ротора о матче в Башкортостане

Фото: СК "Ротор"

«Уфа» и «Ротор» в 10-м туре Российской премьер-лиги сыграли вничью со счетом 0:0. Игра была скучноватой без голевых моментов. Хотя турнирное положение обязывало соперников биться за победу. Но команды добавили в свои копилки по одному очку и остались на 15-м и 16-м местах в турнирной таблице.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПАУЗА

Волгоградцы играли без своего главного тренера. Александру Хацкевичу перед вылетом в столицу Башкортостана стало плохо со здоровьем, и он остался в Волгограде. Руководил командой старший тренер Максим Шацких. Он остался доволен результатом, хотя сине-голубые за 90 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот. Однако тренер «Ротора» сетует, что функционально готовы не все игроки. Сказывается перенесенный многими коронавирус. Помочь в приобретении физической формы должна пауза на игры сборных.

- В той ситуации, в которой мы оказались, приобретенным очком мы довольны, - говорит Максим Шацких. - И исходя из того, как складывалась игра, думаю, ничья закономерный результат. Предпосылки и полуэпизоды в атаке были у «Уфы». И у нас были хорошие моменты, которые мы могли довести до логического завершения. Огромная благодарность ребятам. Не все они в хороших кондициях. Хорошо, что сейчас будет пауза на матчи сборных. Постараемся набрать к следующей игре те кондиции, которые необходимы.

Пауза на матчи национальных команды была и месяц назад. И именно после нее в «Роторе» произошла вспышка коронавируса. Сейчас сине-голубые должны делегировать только двух игроков в сборную Грузии – Соломона Кверквелию и Зурико Давиташвили. Они в списке тех, кто будет готовиться к матчам с Беларусью, Северной Македонией и Арменией. Правда, Зурико еще не оправился до конца от коронавируса. В любом случае, у «Ротора» будет время хорошо подготовиться к следующей части чемпионата. Ряд футболистов перед встречей с «Уфой» провели только считанное число тренировок.

- Некоторые футболисты успели провести 2-3 занятия, - отметил Максим Шацких. - Но их недостаточно, чтобы обрести былую физическую форму.

«УФА НИЧЕМ НЕ УДИВИЛА»

Старший тренер «Ротора» рассказал, что чем-то особенным матч не запомнился. И соперник действовал так, как и ждала волгоградская команда.

- Уфа ничем не удивила. Мы каждого соперника изучаем досконально. К чему мы готовились, то и увидели.