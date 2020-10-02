«Ротор» отправился в Уфу без главного тренера

Фото: СК "Ротор"

С распространением коронавируса на второй план ушли другие болезни, некоторые из них еще опасней, чем COVID-19. «Ротор» только отходит от ковидного карантина. Еще не все заболевшие футболисты вернулись к тренировкам. Но в команде еще одна неприятная новость – заболел главный тренер Александр Хацкевич. И дело тут не в вирусе. Как сообщил «КП-Волгоград» источник в спортивном клубе, у белорусского специалиста подозрение на гипертонический криз. Вполне вероятно, учитывая, сколько бед в последнее время обрушилось на «Ротор». Чехарда с составом, безвыигрышная серия в Российской премьер-лиге, вспышка коронавируса. 3 октября «Ротор» на выезде сыграет с «Уфой» в матче 10-го тура РПЛ. Команда уже прибыла в столицу Башкортостана. Обязанности главного тренера сине-голубых будет исполнять ассистент Александра Хацкевича Максим Шацких.

Напомним, «Ротор» из-за коронавируса пропустил 3 матча, из 2 в РПЛ и 1 в Кубке России. Волгоградцам присуждены технические поражения. На прошлой неделе сине-голубые начали тренироваться в закрытом режиме в гостинице «Олимпия». Футболисты, тренеры и персонал после матча с «Рубином» сразу же вернулся в гостиничный комплекс без возможности заехать домой.