Уфа – Ротор 3 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура Российской премьер-лиги

Фото: СК "Ротор"

В 10-м туре Российской премьер-лиги в столице Башкортостана между собой сыграют «Уфа» и «Ротор». Этот матч откроет программу 10-го тура чемпионата. Обе команды пока в числе главных аутсайдеров – уфимцы занимают 15-е место, а сине-голубые на последней, 16-й строчке. Каждому сопернику необходимо улучшать свое местонахождение. Надо выложиться на максимум, тем более затем наступит двухнедельная пауза на игры сборных. За ходом матча «Уфы» и «Ротора» следите в нашей текстовой трансляции.

Статистика личных встреч Уфа – Ротор 3 октября 2020

«Уфа» и «Ротор» имеют небогатую историю взаимоотношений. Ранее они встречались 4 раза в рамках Футбольной национальной лиги. В трех матчах победы одержала команда из Башкортостана, при этом все выигрыши с разницей в 1 мяч. В еще 1 встрече соперники сыграли вничью. Разница забитых голов 6-3 в пользу «Уфы».

Прогноз букмекеров на матч Уфа – Ротор 3 октября 2020

«Уфа» – фаворит матча 10-го тура.

Прогноз на матч Уфа – Ротор 3 октября 2020: «Уфа» и «Ротор» сыграют вничью.

Составы команд на матч Уфа – Ротор 3 октября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Уфа – Ротор 3 октября 2020

Матч Уфа – Ротор 3 октября 2020 года начнется в 14.00 по московскому времени (16.00 по уфимскому, 15.00 по волгоградскому).

Где смотреть матч Уфа – Ротор 3 октября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Уфа – Ротор 3 октября можно будет посмотреть с 14:00 по московскому времени (14.00 по уфимскому, 15.00 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Уфа – Ротор 3 октября 2020

Трансляция матча Уфа – Ротор начнется в 13:55 по московскому времени (15.55 по уфимскому, 14.55 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».