Возле дома, где жили Матвеевы, весь день дежурят следователи. Фото: Юлия Данильченко

«Галина - милая приветливая женщина, всегда с улыбкой на лице. Муж, двое деток - мальчик и девочка, которых и мама, и папа окружали любовью», - все, как один, соседи говорят о 35-летней волжанке, которая 2 октября изрезала своих детей и покончила жизнь самоубийством. Сейчас следователи СУ СКР по Волгоградской области выясняют мотивы и обстоятельства преступления. Известно, что это зверство она спланировала заранее. Ревность, религиозные мотивы, или внезапно сошла с ума – рассматриваются разные версии.

В ПЯТЬ УТРА УСЛЫШАЛИ ШУМ

Дело было в обычной пятиэтажке Волжского – города-спутника Волгограда. Семья Матвеевых жила здесь давно, квартира досталась от родителей. В браке не первый год, растили 8-летнего мальчика и 4-летнюю дочь. Оба с высшим образованием. У Галины за плечами медуниверситет, она работала фармацевтом в аптеке Волжского. Сергей – на трубном заводе. Ни единого нарекания, ни одного плохого слова в их адрес от соседей мы не услышали.

«Тихая, мирная семья. Ни скандалов я не слышала, ни драк, тем более», - говорит женщина, которая живет этажом ниже семьи Матвеевых*.

Именно за дверями этой квартиры происходила кровавая драма. Фото: Юлия Данильченко

«Да я до сих пор в шоке от случившегося. Она была последней из соседей, на кого бы я могла подумать, что она способна на подобное. Всегда улыбчивая и приветливая. Никаких психических расстройств я за ней не замечала. Не укладывается в голове, как такое могло произойти», - вторит еще одна соседка умершей волжанки.

«Я с ней буквально позавчера разговаривала, все было нормально. Ничего я не заметила в ней подозрительного. У нас дети погодки – моему ребенку 5 лет, ее младшей – 4 годика. Мы часто гуляли с детворой во дворе. Никогда я даже подумать не могла, что она способна на такое. Зачем детей-то», - недоумевает подруга погибшей.

Правоохранители пока тоже в недоумении. Уверяют, посторонних в квартире не было. Женщина сама покончила с собой, а перед этим изрезала детей. Супруг в эти дни как раз уехал в командировку в другой район Волгоградской области. Следователи надеются, что он по прибытии прольет свет на обстоятельства трагедии.

Стены в этом доме тонкие, соседи уверяют, что ни разу не слышали, как супруги ругались или разговаривали на повышенных тонах. Фото: Юлия Данильченко

Соседки говорят, что в это утро семья Матвеевых проснулась рано. Около 5 утра женщины слышали шум. Не крики, ни визги, но было слышно, что люди наверху ходят.

- Я удивилась, зачем она так рано собирает детей. Потом еще слышала стук двери. А в полвосьмого утра ко мне уже пришел полицейский, - рассказывает соседка.

СТАРЫШИЙ СЫН СПАС СЕБЯ И СЕСТРУ

Как узнали журналисты «КП-Волгоград», кровавая драма произошла примерно в пять утра.

- Обычно мальчишка идет в школу в половине восьмого утра, а следом за ним Галя уводит дочь в детсад. Иногда бабушка приходит помочь с детьми, когда Галя раньше сбегает на 12-часовую смену. Сейчас, я знаю, что она сама с детками была. Не знаю, что у нее в голове произошло. Она всегда такая уверенная в себе, покладистая по отношению к супругу, и я бы сказала мудрая женщина. И вдруг такое…»

Раненый 8-летний мальчик, уже истекая кровью, смог дозвониться бабушке, которая живет неподалеку, в соседнем доме. Именно бабушка, примчавшись к внукам и застав эту ужасную картину, и вызвала «скорую» помощь и полицию. Детей увезли в больницу. Состояние мальчика тяжелое, и ему, и сестре сделали операцию в больнице Фишера в Волжском. Сейчас врачи продолжают бороться за их жизнь, прогнозов пока не делают.

Следком Волгоградской области разбирается в причинах, которые вынудили мать на зверский поступок. Фото: Юлия Данильченко

Среди пока еще всевозможных версий, что подтолкнуло волжанку к этому шагу, рассматривают внезапное расстройство психики, ревность и религиозную подоплеку. Расправу над детьми она могла учинить, впутавшись в секту, но пока этому нет подтверждений, расследование только началось.

- На месте сейчас работают следователи территориального отдела СУ СК по региону, следователи-криминалисты и сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - это все, что пока смог сказать следователи Волжского отдела СУ СК по региону Иван Чистоходов.

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