Отопительный сезон 2020 стартует в Волгограде

В этом году отопление включат раньше обычного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 5 октября 2020 года, в Волгограде начинается отопительный сезон. Сначала включат отопление в больницах, школах, садиках и прочих социальных учреждениях. В домах батареи нагреются неделей позже. Теплоснабжение абсолютно всех потребителей начнется 12 октября – в этот день в Волгограде официально стартует отопительный сезон. Из-за пандемии коронавируса тепло придет в дома раньше обычного. Дожидаться холодов власти не стали.

- Подтопка социальных учреждений будет осуществляться по заявкам от их руководителей, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, по данным «Концессий теплоснабжения», Волгоград в этом году готов к началу отопительного сезона как никогда. Встретить зиму готовы все 697 больниц, поликлиник, школ и садиков и все городские 126 котельных, 322 центральных и местных тепловых пунктов.

Напомним, обычно отопление включают, когда среднесуточная температура на улице опускается до +8 градусов и ниже. Но в этом году коронавирус внес коррективы. На то, чтобы батареи нагрелись в каждом доме и в каждой комнате у коммунальщиков есть пять дней. В домах и учреждениях отопление будут запускать поэтапно. Потом управляющие компании и ТСЖ должны будут устранить воздушные пробки в тепловой системе каждого здания и отрегулировать работу внутридомовых, сетей.

Тепло у всех должно стать максимум 17 октября. Если же в этот день батареи в квартире останутся холодными, волгоградцам придется обращаться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК должна оперативно устранить проблему. Если этого не произойдет, придется писать жалобы в госжилинспекцию.