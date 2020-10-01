Александр Блошкин призвал соблюдать меры профилактики по COVID-19

Фото: Волгоградская областная Дума.

«Нужно не только самим выполнять эти требования, но и разъяснять людям их важность», - подчеркнул он.

Рекомендовано по мере возможности проводить заседания, круглые столы, другого рода мероприятия в формате видеоконференцсвязи. Часть сотрудников предлагается перевести на удаленный режим работы.

По информации, озвученной на Совете Думы, в настоящее время в регионе зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, суточный прирост на протяжении ряда дней составляет 0,7 процента. На сегодняшний день выздоровело более 13 тысяч человек, на амбулаторном лечении находятся почти 1,3 тысячи граждан, под медицинским наблюдением остается 6,8 тысячи.

Александр Блошкин напомнил, что 29 сентября на заседании оперативного штаба губернатор поручил принять дополнительные меры, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции. В регионе увеличивается коечный фонд для приема пациентов с COVID-19, больница № 15 областного центра переводится в формат инфекционного госпиталя, продолжается прививочная кампания от гриппа, будет обеспечено проведение вакцинации антиковидной вакциной медицинских и социальных работников, находящихся на переднем плане борьбы с опасной инфекцией. По-прежнему среди мер профилактики - строгое соблюдение масочного режима, проведение обязательной термометрии и дезинфекционных мероприятий.

Фото: Волгоградская областная Дума.

«Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что неукоснительное соблюдение этих ставших уже привычными правил поможет уберечь всех нас от этой инфекции и снизить заболеваемость коронавирусом», - сказал Александр Блошкин.

Отметим, что в Волгоградской областной Думе на протяжении нескольких месяцев действует строгий масочный режим, обязательная термометрия, для проведения мероприятий используются помещения большей площади, что позволяет соблюдать социальную дистанцию.