Улицу нового жилого района в Котельниково назвали в честь героя казачества

Фото: ЕвроХим.

Новая структурная единица жилого района «Дубовая роща» названа в честь казака-героя по инициативе жителей города Котельниково, которые при содействии «ЕвроХим-ВолгаКалия» реализуют в своем городе большой проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев».

Главная цель этого проекта – изучить и популяризовать уникальное историческое прошлое Котельниковского района, который издавна был средоточием удивительных событий мирового масштаба.

Именно здесь, в станице Нагавской Котельниковского района в 1754 году родился Александр Григорьевич Землянухин. Знаменитый котельниковец принимал участие в походах А. В. Суворова, в том числе в знаменитом переходе через Альпы. В марте 1813 года штаб-ротмистр Бок и его ординарец Александр Землянухин отправились в Великобританию.

В Лондоне посланцы были триумфально приняты англичанами и в течение всего пребывания окружены повышенным вниманием. Землянухин был на обеде у лорд-мэра Лондона, на обеде у английских купцов, в театре, посетил английский Парламент, где его торжественно представили собравшимся депутатам. А.Г. Землянухина приняли в военное английское общество «Lumber Troop», его личный комплект вооружения был помещен в Британский музей в качестве образка оружия русских казаков.

Фото: ЕвроХим.

Потомки казака-героя помнят и продолжают его героические традиции достижениями в труде – сейчас в Котельниково успешно реализуется один из самых масштабных в России промышленных проектов освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Важная часть проекта – развитие социальной инфраструктуры города Котельниково, строительство двух новых жилых районов и необходимых социальных объектов для семей сотрудников.

В жилом районе «Дубовая роща», уже построены и заселены коттеджи и жилой корпус на 90 квартир. Своих коллег в начале сентября навестил и поздравил с новосельем исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.

Скоро в жилом районе, который увековечил память Героя Котельниковской Земли, будут построены еще несколько многоквартирных жилых домов, 29 коттеджей, а также инженерные коммуникации, объекты улично-дорожной сети и благоустройства.