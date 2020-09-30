ФСС вернет 30% взносов на охрану труда и защиту от ковида

Фото: Инна Шереметьева.

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Волгограде прошел «круглый стол», посвященный страхованию от несчастных случаев на производстве и предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма. Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) рассказали о новшествах этого года.

Павел Гладких, управляющий Волгоградским отделением ФСС РФ:

- Фонд занимается финансовым обеспечением мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников с 2001 года. На сегодняшний день в списке 13 мероприятий по охране труда, которые могут быть профинансированы за счет 20% начисленных взносов за предшествующий год. Если на предприятии есть работники предпенсионного возраста, то еще 10% можно направить на их санаторно-курортное лечение. Страхователи со среднесписочной численностью менее ста человек, могут произвести расчет за три года от начисленных взносов (но при условии, что предшествующие 2 года не пользовались финансовым обеспечением).

Татьяна Лапинская, заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков:

- Часть статей расходования направлена непосредственно на охрану труда, часть – это превентивные меры. Приказ, по которому мы работаем, постоянно претерпевает изменения. Так, три года назад было принято решение, что принимаются к зачету в ФСС средства индивидуальной защиты (СИЗ) только российского производства. Затем требование ужесточили - не только само средство должно быть изготовлено в России, но и используемые материалы для их изготовления. В этом есть определенная сложность.

Павел Гладких:

- Особенность этого года в том, что заявительную кампанию по предупредительным мерам продлили до 1 октября. В связи с распространением COVID-19 в перечень добавили мероприятия, на которые страхователь может использовать финансирование. Это приобретение масок, респираторов, дезинфицирующих средств, приборов очистки воздуха, бактерицидных ламп, бесконтактных термометров. Если есть подозрения, что сотрудник является носителем COVID-19, его могут направить на проведение теста за счет этих средств. Обратиться к нам может любой страхователь.

ОТ СПЕЦОДЕЖДЫ ДО ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ

Павел Гладких:

- На 2019 год нам выделяли 143 миллиона рублей, страхователи использовали 99,5 миллиона. Чаще всего работодатели приобретают СИЗ. Это мероприятие самое затратное, поэтому популярное. Достаточно крупная сумма идет на проведение периодических медосмотров.

Татьяна Лапинская:

- Также у нас востребовано проведение специальной оценки условий труда. Почти семь миллионов рублей направили работодатели на то, чтобы оценить риски. Законодательно установлено, что делать это нужно каждые пять лет.

Есть небольшие предприятия, которые не могут нанять медиков для осмотра перед выходом в рейс. Они пользуются алкотестерами и у нас есть такая статья расходов. Около 43 тысяч попросили на приобретение тахографов - это превентивная мера, которая позволяет следить за режимом работы водителя. Есть статьи, которые редко востребованы, так как растянуты по времени. А средства ФСС на следующий год не переходят.

КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ

Павел Гладких:

- Основаниями отказа в финансировании могут стать недоимка по страховым взносам на день подачи заявления, предоставление недостоверных сведений или неполного пакета документов. Работодатель может устранить их и обратиться к нам повторно.

С 1 июля мы вошли в прямые выплаты и в связи с этим немного изменился порядок. До 15 декабря страхователь должен обратиться с заявлением о возмещении данных расходов. Соответственно заранее представить документы, подтверждающие произведенные расходы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На что тратят «кэшбэк» от ФСС

42,18% - СИЗ

29,98% - периодические медосмотры

10,62% - санаторно-курортное лечение

9,83% - санаторно-курортное лечение предпенсионеров

6,85% - специальная оценка условий труда

0,54% - обучение по охране труда, приобретение аптечек, алкотестеров и тахографов

99,5 миллиона рублей использовали страхователи в 2019 году.

145,5 миллиона – бюджет на 2020 год.

318 приказов на 47,5 миллиона издано на 22 сентября 2020.