СОГАЗ-Мед: прививаться страшно болеть

Фото: Олег Укладов.

Наступила осень, а значит пришла пора задуматься о профилактике вирусных заболеваний. Специалисты в один голос утверждают, что вакцинацию нужно проходить до начала эпидемии. Это наиболее надёжный способ защититься от болезни: у человека успеет выработаться иммунитет. В Роспотребнадзоре рекомендуют проводить прививки против гриппа уже в сентябре-октябре.

А это безопасно?

Безопасность и эффективность вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом. Статистика показывает, что люди, привитые по всем правилам качественными вакцинами в 80% не заболевают гриппом, а если и заболевают, то болезнь протекает в более легкой форме. Современные вакцины рекомендуются специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исходя из того, насколько высока вероятность появления определенных видов во время эпидемий.

Вакцинация проводится бесплатно

Своевременная вакцинация проводится бесплатно и входит в Национальный календарь профилактических прививок (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям») (дополнение от К.В. Горбуновой). Вакцинация призвана снизить риск заболеваний в дальнейшем, что поможет избежать покупки дорогостоящих препаратов для лечения. Экономисты давно посчитали, что вакцинировать население гораздо выгоднее, т. к. бороться с последствиями заболевания гриппа обходится очень дорого.

Где поставить прививку?

Чтобы получить прививку, нужно прийти в территориальную поликлинику по месту жительства с паспортом и страховым полисом ОМС. После медицинского осмотра, если не будут выявлены противопоказания, гражданин пройдёт вакцинацию. Бесплатную вакцину доставят в детские сады и школы. Студенты, медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений также подлежат вакцинации и смогут её пройти организованно на территории учебных заведений или на рабочих местах.

Противопоказания к вакцинации

СОГАЗ-Мед рекомендует: прежде чем делать прививку, проконсультируйтесь с врачом. У прививок против гриппа есть следующие противопоказания:

• Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины;

• Аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины;

• Острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии);

• Нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (вакцинацию проводят после нормализации температуры).

«В прошлом году сделал прививку от гриппа и сразу заболел»

Распространенное мнение о том, что сразу же после вакцинации можно заболеть гриппом неверно. В вакцине, которую вводят внутримышечно, нет живого вируса гриппа. А заболеть в сезон простуд можно и обычным ОРВИ. СОГАЗ-Мед напоминает, что иммунитету после прививки необходимо от двух до четырех недель, чтобы выработать защиту. Чем ближе к эпидемиологическому сезону проводится вакцинация, тем выше риск, что иммунный ответ не успеет выработаться.

СОГАЗ-Мед информирует:

С 07.09.2020 г. в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 03.09.2020 № 2271 «О возобновлении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории Волгоградской области возобновляется проведение профилактических мероприятий.

Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи. Записаться можно либо через сайт Госуслуг, либо по телефону.

Медицинские и профилактические осмотры будут осуществляться только по приглашениям. Оповещения будут приходить жителям области от страховой компании, которая выдавала полис ОМС.

Для граждан старше 65-ти и лиц из групп риска, которые страдают бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями и для которых еще действуют режим самоизоляции, медосмотры возобновят только после снятия всех ограничений.

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