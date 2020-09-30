Если в душе молодецкий задор

Фото: Мария Александрова.

1 октября - международный День пожилого человека. О наиболее популярных у пожилых волгоградцев банковских продуктах и услугах рассказывает директор Волгоградской дирекции Южного филиала Газпромбанка Георгий Наумов в интервью «КП».

- Георгий Юрьевич, каков, по-вашему, портрет современного пожилого человека? Чем он отличается от своего предшественника 10, 20, 30-летней давности?

- Сейчас возраст взросления и старения сместился: люди стремятся продлить молодость и все позже считают себя пожилыми. Изменились и качество их жизни, и представление о комфорте. Современный пожилой человек более требователен к условиям быта, внимателен к своему здоровью и гораздо более продвинут в части использования всевозможных технологических новинок. Он больше следит за новостями, в том числе финансовыми, нежели 10 лет назад.

- Какие финансовые продукты и услуги наиболее популярны у клиентов пожилого возраста?

- Выходя на пенсию, человек не настроен резко менять свои привычки, он продолжает пользоваться всем спектром банковских услуг. Самый популярный продукт, конечно, банковские карты. Ими пользуются подавляющее большинство пожилых людей. С каждым днем растет число тех, кто разбирается, как эффективнее управлять своими средствами. Именно они являются более уверенными пользователями мобильных приложений банка, могут сравнить удобство сервиса и привлекательность услуг от разных кредитных учреждений.

Кроме того, пожилые люди часто стремятся помогать подрастающему поколению - внукам, детям. В этом случае они могут оформить потребительский кредит. Эта услуга доступна в удаленном формате в мобильном приложении, достаточно использовать документ, подтверждающий факт получения пенсии. Кредит в Газпромбанке доступен до 70 лет.

- Какие удобные сервисы вы рекомендуете нашим читателям для накопления, сбережения и приумножения денежных средств?

- Самый верный путь - открыть накопительный счет. В этом случае на уже имеющиеся пенсионные накопления идут дополнительные начисления. В нашем банке эта услуга пользуется большим спросом: действуют выгодные ставки 4-6%, а при необходимости можно за несколько секунд перевести деньги со счета на карту или обратно, используя мобильное приложение.

Лидер в числе сервисов, безусловно, наше приложение Телекард 2.0. В нем удобно выполнить любую операцию: разместить или досрочно закрыть депозит, получить или погасить кредит, сделать перевод, пополнить накопительный счет, оплатить коммунальные услуги, купить или продать акции и многое другое.

- Один из самых популярных продуктов банка – Умная карта. Насколько она востребована среди клиентов возраста 60+?

- Карта востребована у клиентов всех возрастов, рынок высоко ее оценил. Нередко человек, уходя на пенсию и увольняясь с предприятия, обращается к нам с просьбой переоформить карту в личное пользование. При этом почти все возможности карты сохраняются за пользователем.

Одно из главных достоинств Умной карты - это кэшбэк. О его существовании знают все, хотя не все понимают, как он формируется и что это загадочное слово означает. Банк, взаимодействуя с торгово-сервисными предприятиями и организуя транзакции по картам, получает доход, которым готов делиться с нашими клиентами. При этом в нашем банке кэшбэк – это не баллы и не бонусы, а живые деньги, которые возвращаются на счет держателя карты либо на счет формирования пенсионных накоплений. По сути это самое честное отношение к клиентам. Кэшбэк формируется автоматически в той категории, где были максимальные траты.

- Что вы пожелаете пожилым людям в текущем году?

- Во-первых, не чувствовать себя пожилыми, а в любом возрасте оставаться энергичными, здравомыслящими, включенными в жизнь, семью и общественную деятельность. А для этого желаю сохранять здоровье и выбирать правильные кредитные учреждения, которые сберегут нервы и деньги. Желаю, чтобы с каждым годом качество их жизни возрастало, и они непрерывно чувствовали финансовую поддержку государства и учреждений, предоставляющих им услуги. Мы в свою очередь готовы обеспечить им эту поддержку.

Генеральная лицензия Банка России №354, «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Мария Александрова