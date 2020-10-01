Гринпис встал на защиту Волго-Ахтубинской поймы от строительства трассы

Фото облкомприроды.

Представители экологической организации «Гринпис», узнав о том, что в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области планируют строить трассу, принялись бить во все колокола. Сегодня, 1 октября, они направили обращение к губернатору региона Андрею Бочарову и в Минприроды РФ с требованием остановить строительство.

- По территории природного парка собираются проложить четырехполосное шоссе, вырубив для этого 8379 деревьев. В том числе вековые дубы. Этого допустить нельзя, - категорично заявляют гринписовцы.

В качестве аргумента против трассы предъявляют тот факт, что Волго-Ахтубинская пойма входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, особо охраняемых территорий.

- По закону режим парка запрещает вырубку дубов и деятельность, которая может повлечт изменение гидрологического режима Волго-Ахтубинской поймы. Здесь запрещено прокладывать дороги за исключением тех, которые необходимы для работы с парком, для туризма и для обеспечения доступа к населенным пунктам, которые расположены на территории парка. А новая дорога соединит Волгоград и Волжский – города, которые находятся за пределами поймы, - приводят доводы в Гринпис.

А дальше перечисляют список законов, которые нарушает данное строительство: Лесной кодекс РФ, закон «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях».

Впрочем, дорога эта волгоградцам тоже нужна. К тому же власти уверяют, что высадят взамен спиленных деревьев в десять раз больше новых. Но Гринпис такие контраргументы не устраивают.

- Эти посадки никак не возместят ущерб, который будет причинен природному парку. Экосистема поймы уникальна, она формировалась не одно столетие, а молодые саженцы даже, если приживутся, то начнут выполнять свои экосистемные функции, только, когда достигнут зрелого возраста, - поясняют свою категоричную позицию защитники природы.

Напомним, что через Волго-Ахтубинскую пойму пройдет третий этап пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Из четырех вариантов, которые предложили на суд властям проектировщики дороги, окончательно не выбрали пока не один. Но любой из них повлечет вырубку деревьев. При самом «щадящем» варианте под нож пойдут более 15 тысяч зеленых насаждений.