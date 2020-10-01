Уфа – Ротор 3 октября 2020 года: прогноз на матч 10 тура РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Прогноз на матч «Уфа» – «Ротор» 3 октября 2020 года – 1:1.

Программу 10-го тура Российской премьер-лиги откроет матч в столице Башкортостана. «Уфа» сыграет с «Ротором». Обе команды занимают два последних места в турнирной таблице. И когда, если не в очных дуэлях с прямыми конкурентами набирать очки? Каждый из соперников выйдет на матч с одной целью – победить. Игра между «Уфой» и «Ротором» 3 октября пройдет на стадионе «Нефтяник». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по уфимскому времени (15.00 по волгоградскому, 14.00 по московскому).

Обе команды пока не могут похвастаться успешным выступление в текущем сезоне РПЛ. «Уфа» летом распрощалась со многими лидерами, которые пошли на повышение в другие клубы, поэтому результаты башкирцев заметно сдали. У «Ротора» же в межсезонье состав поменялся процентов на 90. Игроки не успели сыграться, как сине-голубых сразил коронавирус. Но сейчас от болезни почти все оправились. Вероятно, что в Уфу подопечные Александра Хацкевича полетят в составе, близком к оптимальному. И напомним неприятный факт для волгоградских болельщиков: «Ротор» единственная команда в лиге, кто еще не одержала ни одной победы.

В таблице «Уфа» занимает 15-е место. В активе подопечных Вадима Евсеева 5 набранных очков. В девяти играх «горожане» одержали 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Катастрофична и разница забитых и пропущенных мячей: 5-20. А ведь в прошлом сезоне «Уфа» славилась своей обороной. Тяжелое турнирное положение не может не давить на команду. На неделе перед игрой с «Ротором» тренировку команды посетили руководители клуба. По сообщениям пресс-службы уфимцев, беседа была «конструктивной и местами жесткой». Но по ее итогам футболисты, тренеры и руководители заявили о серьезном настрое на предстоящую игру. Не сломает ли это «Ротор»?

В волгоградском клубе к текущим результатам снисходительны. Опять же, коронавирусный карантин добавил проблем команде. Сине-голубые продолжают жить и тренироваться в закрытом режиме без отлучения домой. Потихоньку присоединяются к команда выздоравливающие футболисты. Что касается турнирной таблицы, то «Ротор» занимает 16-е место с двумя очками в багаже. В девяти играх у волгоградцев 2 ничьи и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей 4-18.

Ранее между собой «Уфа» и «Ротор» встречались 4 раза – в 2012 и 2013 годах в рамках Футбольной национальной лиги. И команда из Башкортостана стала неудобным соперником для сине-голубых. «Уфа» одержала 3 победы, при этом все с разницей в 1 мяч, еще однажды оппоненты поделили очки. Разница забитых голов 6-3 естественно в пользу уфимцев.

Букмекеры верят в победу «Уфы». На этот исход они дают коэффициент 1,95. На ничью он равен 3,35. А выигрыш «Ротора» букмекерские конторы расценивают с коэффициентом 4,3.

Когда, если не сейчас набирать очки «Уфе» и «Ротору»? Будет ли обоюдоострая игра или владение территорией будет за одним соперников? Предсказать сценарий матча сложно. А вот исход вполне может случиться дружелюбным, то есть будет ничья.