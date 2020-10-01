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Благоустройство у ДК ТЗР еще не закончили, а волгоградцы уже украли растения

Окончание первого этапа работ на площади у Дворца культуры Тракторозаводского района задерживается на пару недель
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старые вязы у ДК заменят клены и сосны.

Старые вязы у ДК заменят клены и сосны.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- А вы не знаете, во сколько сегодня открытие? Обещали сквер открыть 1 октября, – спрашивают бабушка с внучкой. Но праздник, который планировали организовать для жителей Тракторозаводского района Волгограда в местном Дворце культуры, откладывается на пару недель. Подрядчик не уложился в срок. Правда, отстали рабочие от графика не сильно и по объективным причинам.

- Очень большая работа была проделана с «Концессиями». Они поменяли нам всю канализационную систему и теплосети. Это все совместилось со сроками у подрядчика, поэтому немного выбились из графика, - пояснила корреспонденту «КП-Волгоград» директор ДК ТЗР Наталья Помазанова.

В детской зоне уже смонтировали площадки для ребят разных возрастов. Теперь на них уложат резиновое покрытие.

В детской зоне уже смонтировали площадки для ребят разных возрастов. Теперь на них уложат резиновое покрытие.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Более 80% работ по благоустройству уже сделали. На площади и на дорожках вокруг ДК выложена почти вся тротуарная плитка. Остался лишь небольшой кусочек в части, примыкающей к рынку. Уложен практически весь рулонный газон. Стоят основы для детских и воркаут площадок. Высадили молодые деревца и большую часть кустарников.

Местные жители уже ходят смотреть новый сквер, ждут открытия.

Местные жители уже ходят смотреть новый сквер, ждут открытия.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Осталось смонтировать декоративные фонари и скамейки. Внутренности детских площадок мы пока не ставим, чтобы дети там не лазили. Подрядчик приступает к нанесению резинового покрытия. И осталось заасфальтировать дорогу, которая граничит с рынком, ее будут делать самой последней, - рассказывает Наталья Помазанова.

Работы здесь еще довольно много.

Работы здесь еще довольно много.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В зоне детских площадок нужно высадить и тридцать черных сосен. Но для этого сейчас слишком жарко, придется подождать нужной погоды. А вот можжевельник высаживать не стали специально, пока не работают камеры видеонаблюдения. Ведь новый сквер уже несет потери от желающих сэкономить дачников.

Последние рулоны газона уложат уже сегодня.

Последние рулоны газона уложат уже сегодня.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В первую же ночь после высадки у нас украли один клен и один куст дерна. Еще одно деревце удалось спасти – выкапывающую его женщину спугнули ранним утром, - вздыхает директор дворца культуры. – Очень боимся за можжевельник и за сосны, особенно на Новый год, потому что сосны шикарные, трехметровые.

Отремонтированный фонтан облицовывают керамогранитом.

Отремонтированный фонтан облицовывают керамогранитом.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отремонтированный фонтан заканчивают облицовывать керамогранитом. Его уже тестировали на герметичность, заполняли водой на пять дней. В конце сделают тестовый запуск, чтобы порадовать местных жителей хоть какое-то время уже в этом году.

Молодые саженцы вырастут еще не скоро. Едва их высадили, как тут же начали воровать.

Молодые саженцы вырастут еще не скоро. Едва их высадили, как тут же начали воровать.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новая плитка на площади резко контрастирует с полуразрушенным, засыпанным песком асфальтом на бульварной зоне улицы Дзержинского. Сюда строители доберутся лишь в следующем году. Этот этап благоустройства стартует весной. Планируют в ближайшее время начать и реставрацию фасада ДК Тракторозаводского района.

Осталось замостить плиткой небольшую площадку.

Осталось замостить плиткой небольшую площадку.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Смету уже проверяют на алюминиевом заводе, который берет на себя расходы. Сумма вышла большая - 45 миллионов рублей. Фасад очистят от полувековой пыли и обновят, он вновь будет бежевым и блестящим. Заменят окна, поправят гранитные ступени на входе, - рассказывает директор.

В финале заасфальтируют дорогу у рынка.

В финале заасфальтируют дорогу у рынка.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Не верится, что все это у нас на Тракторном происходит. Благоустройство в основном в центре делают, мы на окраинах этим не избалованы, – признаются местные жители. – Красота, конечно, будет. Но вязы большие жалко. Будем теперь ждать, когда эти прутики вырастут.

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