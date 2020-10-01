Благоустройство у ДК ТЗР еще не закончили, а волгоградцы уже украли растения

Старые вязы у ДК заменят клены и сосны. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- А вы не знаете, во сколько сегодня открытие? Обещали сквер открыть 1 октября, – спрашивают бабушка с внучкой. Но праздник, который планировали организовать для жителей Тракторозаводского района Волгограда в местном Дворце культуры, откладывается на пару недель. Подрядчик не уложился в срок. Правда, отстали рабочие от графика не сильно и по объективным причинам.

- Очень большая работа была проделана с «Концессиями». Они поменяли нам всю канализационную систему и теплосети. Это все совместилось со сроками у подрядчика, поэтому немного выбились из графика, - пояснила корреспонденту «КП-Волгоград» директор ДК ТЗР Наталья Помазанова.

В детской зоне уже смонтировали площадки для ребят разных возрастов. Теперь на них уложат резиновое покрытие. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Более 80% работ по благоустройству уже сделали. На площади и на дорожках вокруг ДК выложена почти вся тротуарная плитка. Остался лишь небольшой кусочек в части, примыкающей к рынку. Уложен практически весь рулонный газон. Стоят основы для детских и воркаут площадок. Высадили молодые деревца и большую часть кустарников.

Местные жители уже ходят смотреть новый сквер, ждут открытия. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Осталось смонтировать декоративные фонари и скамейки. Внутренности детских площадок мы пока не ставим, чтобы дети там не лазили. Подрядчик приступает к нанесению резинового покрытия. И осталось заасфальтировать дорогу, которая граничит с рынком, ее будут делать самой последней, - рассказывает Наталья Помазанова.

Работы здесь еще довольно много. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В зоне детских площадок нужно высадить и тридцать черных сосен. Но для этого сейчас слишком жарко, придется подождать нужной погоды. А вот можжевельник высаживать не стали специально, пока не работают камеры видеонаблюдения. Ведь новый сквер уже несет потери от желающих сэкономить дачников.

Последние рулоны газона уложат уже сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В первую же ночь после высадки у нас украли один клен и один куст дерна. Еще одно деревце удалось спасти – выкапывающую его женщину спугнули ранним утром, - вздыхает директор дворца культуры. – Очень боимся за можжевельник и за сосны, особенно на Новый год, потому что сосны шикарные, трехметровые.

Отремонтированный фонтан облицовывают керамогранитом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отремонтированный фонтан заканчивают облицовывать керамогранитом. Его уже тестировали на герметичность, заполняли водой на пять дней. В конце сделают тестовый запуск, чтобы порадовать местных жителей хоть какое-то время уже в этом году.

Молодые саженцы вырастут еще не скоро. Едва их высадили, как тут же начали воровать. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новая плитка на площади резко контрастирует с полуразрушенным, засыпанным песком асфальтом на бульварной зоне улицы Дзержинского. Сюда строители доберутся лишь в следующем году. Этот этап благоустройства стартует весной. Планируют в ближайшее время начать и реставрацию фасада ДК Тракторозаводского района.

Осталось замостить плиткой небольшую площадку. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Смету уже проверяют на алюминиевом заводе, который берет на себя расходы. Сумма вышла большая - 45 миллионов рублей. Фасад очистят от полувековой пыли и обновят, он вновь будет бежевым и блестящим. Заменят окна, поправят гранитные ступени на входе, - рассказывает директор.

В финале заасфальтируют дорогу у рынка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Не верится, что все это у нас на Тракторном происходит. Благоустройство в основном в центре делают, мы на окраинах этим не избалованы, – признаются местные жители. – Красота, конечно, будет. Но вязы большие жалко. Будем теперь ждать, когда эти прутики вырастут.